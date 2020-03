NR21 : 23 mars 2020 Communiqué de mise à disposition du Rapport financier annuel au 31 décembre 2019

NR 21

Société en commandite par actions au capital de 1.502.260,48 €

Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS

389.065.152 - RCS PARIS

LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0004166155

Communiqué de presse

Paris, le 23 mars 2020 à 17h45

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2019

NR21 annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport financier annuel comprend le rapport de gestion de la gérance, les comptes annuels au 31 décembre 2019 et le rapport du commissaire aux comptes y afférent, ainsi que le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise.

Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.nr21.eu, dans la rubrique « Information réglementée ».

A PROPOS DE LA SOCIETE - FR0004166155 - NR21

NR21 est une société en commandite par actions, cotée sur le marché règlementé d'Euronext à Paris. Elle est contrôlée depuis le 1er août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) en tant que développeur et investisseur, lui permettant notamment d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Au cours de l'exercice 2019, NR21 n'a eu aucune activité. Elle ne détient plus de filiale, ni participation et n'emploie aucun salarié.

