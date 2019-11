NR21 : 28 Novembre 2019 Rapport financier semestriel au 30 septembre 2019 0 28/11/2019 | 18:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires NR21 Société en commandite par actions au capital de 1 502 260,48 euros Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS 389.065.152 - RCS PARIS LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0004166155 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 1 SOMMAIRE ATTESTATION DU RESPONSABLE............................................................................................. 3 1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE ................................................................................... 4 1.1 Faits marquants .............................................................................................................................................. 5 1.2 Commentaires sur les comptes et résultats du semestre écoulé .................................................................... 6 1.3 Perspectives ................................................................................................................................................... 6 1.4 Facteurs de risques ........................................................................................................................................ 7 1.5 Organes de direction et de contrôle au 30 septembre 2019 ........................................................................... 7 1.6 Capital et actionnariat ..................................................................................................................................... 8 2 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS................................................................................... 11 2.1 États financiers ............................................................................................................................................. 12 2.2 Annexe aux comptes semestriels ................................................................................................................. 19 3 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES .................................................................. 29 2 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 ATTESTATION DU RESPONSABLE J'atteste, à ma connaissance, que les états financiers condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 4 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » Paris, le 28 novembre 2019 Altafi 2 Gérante Représentée par son Président Monsieur Alain Taravella. NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 3 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1 AU 30 SEPTEMBRE 2019 4 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 1.1 Faits marquants Altarea, nouvel actionnaire de référence Les actionnaires fondateurs, Messieurs Lionnel Rainfray et Jean-Louis Pariente, détenant conjointement 63,63 % du capital de la Société (les « Cédants »), ont cédé le 1er août 2019 l'intégralité de leurs participations dans le capital de la Société à Altarea (la « Cession »). Altarea est la société mère du groupe Altarea Cogedim, présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) en tant que développeur et investisseur, lui permettant notamment d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. La Cession fait suite à la décision des premiers actionnaires de trouver une solution de liquidité pour leurs actions mais aussi celles détenues par l'ensemble des actionnaires minoritaires compte tenu du profil de « coquille » que présente la Société depuis la mise en liquidation judiciaire de son unique filiale opérationnelle, LTJ Diffusion. Comme précisé dans le communiqué de presse publié le 28 mars 2019 à l'occasion de la signature du protocole de cession, la Cession était notamment conditionnée : au transfert de l'admission aux négociations des actions de la Société du marché réglementé d'Euronext à Bruxelles vers le marché réglementé d'Euronext à Paris, lequel a été réalisé entre le 18 avril et le 3 mai 2019 (cf. §1.6.6 infra), et

à la cession définitive des titres de participation détenus par la Société dans le capital de la société LTJ Diffusion, en cours de liquidation, laquelle est intervenue le 10 mai 2019 au profit d'un tiers pour la somme d'un euro symbolique. La Cession a été réalisée à un prix de 0,94 € euro par action NR21, soit un prix total de 806.016 euros susceptible d'être porté à 964.572 euros, soit environ 1,13 € par action NR21, en cas de paiement de compléments de prix liés au recouvrement de créances à recevoir. A la date du présent rapport, un montant global provisoire de 104 916 € est dû aux Cédants par Altarea au titre de ces compléments de prix en raison du recouvrement par la Société de créances s'élevant à un montant total de 164 880 €. Consécutivement à la Cession, le Conseil d'administration de la Société, lors de sa séance du 1er août 2019, (i) a décidé de transférer le siège social du 176/178 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes au 8 avenue Delcassé, 75008 Paris et, (ii) après avoir pris acte de la démission de Monsieur Lionnel Rainfray de ses fonctions de Directeur Général, a décidé de nommer Monsieur Eric Dumas en remplacement. Le Conseil d'administration est demeuré composé de Lionnel Rainfray, Président du conseil, Jean Louis Pariente et Pierre Alain Pariente, administrateurs. Un communiqué de presse sur la réalisation de la Cession et les décisions prises par le Conseil d'administration susmentionnées a été publié par la Société le 1er aout 2019. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ 1 Transformation de la Société et Réorientation de l'activité Aux termes de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue le 25 septembre 2019 (l' « Assemblée Générale Mixte »), les actionnaires ont approuvé la transformation de la Société, anciennement constituée sous forme de société anonyme, en une société en commandite par actions (la « Transformation »), ainsi que les principales résolutions mettant en œuvre la Transformation de la Société. L'Assemblée Générale Mixte a notamment pris acte de la nomination de la société Altafi 2 en qualité de Gérante et d'unique associée commanditée de la Société, et a nommé en tant que premiers membres du conseil de surveillance de la Société, Mesdames Eliane Fremeaux et Léonore Reviron et Messieurs Christian de Gournay, Jacques Nicolet et Dominique Rongier. Elle a constaté la démission des anciens administrateurs de la Société et le Conseil d'administration a été dissout du seul fait de la réalisation de la Transformation. Le cabinet Grant Thornton a été nommé en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Paul Naim, démissionnaire et ce sans pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de l'article L.823-1 du Code de commerce. Au travers de la modification de l'objet social, les actionnaires de la Société ont approuvé la réorientation de l'activité de la Société qui a vocation à devenir une société exerçant une activité liée à l'immobilier ou investissant directement ou indirectement dans tous types d'activités liés à l'immobilier ou d'actifs immobiliers (la « Réorientation de l'Activité »). Elle a également décidé de modifier les dates d'ouverture et de clôture de ses exercices pour les fixer respectivement aux 1er janvier et 31 décembre de chaque année (l'exercice en cours ouvert le 1er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de neuf mois), ainsi que la suppression des droits de vote double attachés aux actions de la Société. Les nouveaux statuts de la Société adoptés par l'Assemblée Générale Mixte, ainsi que le résultat des votes et le texte du procès-verbal de l'assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la Société. NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 5 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ Offre publique d'acquisition initiée par Altarea Conformément à la réglementation en vigueur, Altarea ayant franchi à l'occasion de la Cession les seuils de 30 % du capital et des droits de vote de la Société, a déposé une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions NR21 (l'« OPAS » ou l'« Offre »), soit 472 498 actions compte non tenu des 15 310 actions auto-détenues par la Société, à un prix de 1,13 € par action. Le cabinet Salustro & Associés, mandaté par la Société en qualité d'expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières de l'Offre, a rendu un rapport concluant à l'équité du prix proposé dans ce cadre1. A l'issue de l'Offre, ouverte du 24 octobre au 6 novembre 2019 inclus, Altarea a acquis 278 227 actions NR21 sur le marché et détenait ainsi un nombre total de 1 131 723 actions NR21 représentant autant de droits de vote, soit 84,37% du capital et des droits de vote de la Société. A cette occasion, l'Autorité des marchés financiers a constaté qu'il n'y avait pas lieu à la mise en œuvre d'une offre publique de retrait du fait de la Transformation de la Société et la Réorientation de l'Activité décidées par l'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019, opérations susceptibles de donner lieu à l'application des dispositions des articles 236-5 et 236-6 du règlement général. 1.2 Commentaires sur les comptes et résultats du semestre écoulé NR21 était une société holding détenant 100% des titres de LTJ Diffusion, filiale opérationnelle placée en liquidation judiciaire. Suite à la cession de ces titres le 10 mai 2019, la Société ne détient plus aucune filiale, ni participation. Elle n'emploie aucun salarié, ne dispose d'aucune succursale et n'a aucune activité opérationnelle, y compris en matière de recherche et de développement. Les états financiers semestriels condensés de la Société pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2019 figurant au chapitre 2 du présent document ont été arrêtés par le Gérant de la Société le 28 novembre 2019, après examen par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du même jour. Ils ont fait l'objet d'un examen limité par le Commissaire aux comptes, dont le rapport est intégralement reproduit au chapitre 3 ci-dessous. Au cours du semestre écoulé, la Société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires. Son résultat d'exploitation s'élève à (64 672) euros contre (19 377) euros pour le premier semestre de l'exercice précédent. Son résultat financier est nul (contre (66 038) euros pour le premier semestre de l'exercice précédent) et son résultat exceptionnel est de 148 euros (contre un résultat exceptionnel nul au 30 septembre 2018). Son résultat net comptable fait ainsi ressortir une perte de (64 820) euros contre une perte de (46 661) euros pour le premier semestre de l'exercice précédent. Au 30 septembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 220 763 euros contre 437 721 euros au 31 mars 2019. Le montant des dettes de la Société au 30 septembre 2019 s'établit à 243 323 euros (contre 395 462 au 31 mars 2019), dont 199 000 au titre d'une avance de trésorerie effectuée par Altarea, et la trésorerie disponible à 10 832 euros (contre 148 345 euros au 31 mars 2019). Le montant total des créances au 30 septembre 2019 s'élève à 193 806 euros. Il faut noter que les créances sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche (CIR) comptabilisées à hauteur de 141 415 euros ont été à ce jour intégralement encaissées par la Société. 1.3 Perspectives Altarea a acquis le contrôle exclusif de la Société dans l'objectif de disposer d'un nouveau véhicule coté s'inscrivant dans le prolongement des activités immobilières du groupe Altarea Cogedim et susceptible de devenir le réceptacle d'investissements immobiliers, à réaliser essentiellement en France, ou d'activités en relation avec le secteur immobilier2. L'objectif est de permettre à la Société de saisir les opportunités d'investissement dans des actifs immobiliers ou des activités en relation avec le secteur immobilier. A l'instar du modèle original adopté par Altarea Cogedim, la Société pourra notamment intervenir sur les principaux marchés immobiliers : commerces, logement et immobilier d'entreprise. 1 Le rapport de l'expert indépendant est intégralement reproduit dans la note en réponse de la Société publié le 22 octobre 2019 sur lequel l'Autorité des marchés financiers a apposé son visa n°19-500 en date du 22 octobre 2019. La note en réponse est disponible sur le site internet de la Société. 2 Cf §1.1 supra 6 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 1.4 Facteurs de risques Compte tenu de l'absence d'activité, de salariés, et d'actifs ou de passif significatifs à son bilan, la Société n'identifie à la date d'établissement du présent document aucun risque significatif auquel elle serait exposée. En particulier, elle n'est pas exposée aux risques de change, de taux ou de crédit. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ 1 A la connaissance la Société, à la date du présent document, il n'y a pas de litige ou autre fait significatif susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de la Société. 1.5 Organes de direction et de contrôle au 30 septembre 2019 NR21 est organisée sous la forme de société en commandite par actions depuis le 25 septembre 2019, date de l'assemblée générale mixte ayant décidé la transformation de la Société, initialement constituée sous forme de société anonyme. Elle comprend deux catégories d'associés : un commandité, Altafi 2, indéfiniment responsable des dettes sociales envers les tiers ;

des commanditaires qui sont dans la même situation que des actionnaires d'une société anonyme : leurs actions sont négociables dans les mêmes conditions et leur responsabilité est limitée au montant de leur apport. La Société est gérée et administrée par une gérance et le contrôle permanent de la gestion est assumé par le conseil de surveillance. Gérance L'unique gérant de la Société est Altafi 2, société par actions simplifiée dont le siège social est à Paris (75008) - 8, avenue Delcassé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 290 506, détenue en totalité par la société AltaGroupe, elle-même contrôlée par Alain Taravella. Le président d'Altafi 2 est Alain Taravella. Jacques Ehrmann ayant rejoint le groupe Altarea Cogedim en tant que Directeur Général Groupe en charge notamment de l'animation générale et la mise en œuvre de la stratégie du Groupe, a été nommé Directeur Général d'Altafi 2 à compter du 1er juillet 2019. Altafi 2 est depuis le 21 décembre 2011 co-gérante d'Altarea, dont elle est l'unique associée commanditée. Elle est également gérante de la société Altareit depuis le 2 janvier 2012. Conseil de surveillance Nom Age Sexe Entrée en fonction Expiration du mandat(a) Indépendant Christian de Gournay 67 H 25/09/2019 2025 Président du conseil Eliane Frémeaux 78 F 25/09/2019 2025 ✓ Membre indépendant Jacques Nicolet 63 H 25/09/2019 2025 Membre du conseil Léonore Reviron 33 F 25/09/2019 2025 Membre du conseil Dominique Rongier 74 H 25/09/2019 2025 ✓ Membre indépendant Année de l'assemblée générale ordinaire annuelle Commissaire aux comptes titulaire L'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019 a désigné, en application de l'article L.823-1 du Code de commerce, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, le cabinet Grant Thornton, 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, en remplacement de Paul Naim, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021. NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 7 1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1.6 Capital et actionnariat 1.6.1 Montant du capital social Montant du capital social à la date du présent document (article 6 des statuts) la date du présent document, le capital social est fixé à la somme de 1 502 260,48 euros. Il est divisé en 1 341 304 actions, entièrement libérées et toutes de même catégorie, de 1,12 € de valeur nominale chacune. Il est précisé que les 10 parts de commandité de 100 euros de valeur nominale existantes sont détenues par la société Altafi 2. Evolutions intervenues en 2019 : Réduction de capital L'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre a décidé une réduction du capital aux fins d'apurer une partie des pertes et d'assainir le bilan de la Société. A la suite de cette opération, réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de 2 € à 1,12 €, le capital de la Société à été ramené de 2 682 608 € à 1 502 260,48. Modifications du capital et des droits respectifs des diverses categories d'actions Les statuts ne soumettent pas les modifications de capital à des conditions plus restrictives que les dispositions légales et ne définissent pas de catégories d'actions particulières. Valeurs mobilières donnant accès au capital Néant Titres de créances donnant ou non accès au capital Néant Autodétention / Autocontrôle la date du présent document, la Société détient 15 310 de ses propres actions. Il n'existe pas d'actions d'autocontrôle. Attributions gratuites d'actions La Société n'a attribué aucun titre de son capital social dans la cadre de plans d'attribution d'actions. 1.6.2 Programme de rachats d'actions L'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019 a autorisé la Gérance à procéder à des rachats d'actions dans la limite de 10% du nombre d'actions total composant le capital social et dans la limite d'un montant total de 100 millions d'euros. Le prix maximal par action est fixé à 300 euros et les objectifs de rachats seraient les suivants : annulation de tout ou partie des actions acquises ;

remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés aux titres de créance ou de capital donnant droit à l'attribution d'actions de la Société ;

attribution ou cession d'actions aux salariés et mandataires sociaux dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'actionnariat ou d'épargne d'entreprise ;

animation du marché secondaire du titre et/ou assurance de la liquidité de l'action par un prestataire de services d'investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'AMF ;

conservation et remise ultérieure d'actions à titre de paiement, d'échange ou autre dans le cadre d'opérations conformément à l'article L. 225-209 al. 6 du Code de commerce et notamment d'opérations de croissance externe initiées par la Société, étant précisé que le nombre d'actions acquises par la Société dans ce cadre ne peut excéder 5 % de son capital ;

225-209 al. 6 du Code de commerce et notamment d'opérations de croissance externe initiées par la Société, étant précisé que le nombre d'actions acquises par la Société dans ce cadre ne peut excéder 5 % de son capital ; affectation de tout ou partie des actions ainsi acquises à la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur. Ces opérations d'acquisition, de cession ou de transfert pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la Loi et la réglementation en vigueur, y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de blocs. A la date du présent document, cette autorisation n'a pas été mise en oeuvre par la Gérance. Stocks options Il n'existe aucune option de souscription ou d'achat d'actions de la Société en circulation à la date du présent document, de même qu'au 31 mars 2019. 8 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ 1 1.6.3 Autorisations en matière d'augmentation de capital L'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019 a accordé à la Gérance de la Société les délégations suivantes : Nature de la délégation Montant nominal maximal Durée Autorisations avec maintien du droit préférentiel de souscription Emission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres 95 M€ pour les augmentations de titres et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de capital 26 mois la Société ou d'une société liée(a)(b) 750 M€ pour les titres de créances Augmentation du capital par incorporation de réserves 95 M€ 26 mois Autorisations avec suppression du droit préférentiel de souscription Emission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres 95 M€ pour les augmentations de titres et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de capital 26 mois la Société ou d'une société liée, dans le cadre d'une offre au public(a)(b) 750 M€ pour les titres de créances Emission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres 95 M€ et 20% du capital par an pour titres et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de les augmentations de capital 26 mois la Société ou d'une société liée, dans le cadre d'un placement privé(a)(b) 750 M€ pour les titres de créances Emission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres 20 M€ pour les augmentations de titres et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de capital 18 mois la Société ou d'une société liée, au profit de catégories de personnes(a) 150 M€ pour les titres de créances Autorisation à la gérance pour fixer le prix d'émission pour les augmentations de 10% du capital par an 26 mois capital avec suppression du droit préférentiel de souscription Emission d'actions ordinaires, pouvant être assorties de titres donnant accès au 10% du capital pour les augmentations de capital 26 mois capital de la Société, pour rémunérer des apports en nature de titres(a) 750 M€ pour les titres de créances Emission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres 95 M€ pour les augmentations de titres destinés à rémunérer les titres apportés dans le cadre d'offres publiques capital 26 mois d'échange initiées par la Société(a) 750 M€ pour les titres de créances Plafond global et autres autorisations 95 M€ pour les augmentations de Fixation du plafond global des délégations à la gérance capital 26 mois 750 M€ pour les titres de créances Possibilité d'augmenter le montant des émissions de 15% supplémentaires en cas - 26 mois de demandes excédentaires(a) Autorisations au profit des salariés et dirigeants Augmentation du capital réservée aux adhérents d'un PEE(a) 10 M€ 26 mois Plans d'attribution gratuite d'actions(a)(c) 350 000 actions 38 mois Plans d'options d'achat / de souscription d'actions(a)(c) 350 000 actions 38 mois Bons de souscription d'actions (BSA, BSAANE et BSAAR)(a) 10 M€ 18 mois Autorisation soumise au plafond global nominal de 95M€ pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions et de 750M€ par voie d'émission de titres de créances Délégation concernée par l'autorisation d'augmenter le montant de l'émission de 15% supplémentaires en cas de demandes excédentaires Autorisation faisant l'objet d'un plafond global de 350 000 actions, dont 100 000 actions au maximum pour les dirigeants mandataires so ciaux Ces délégations n'ont pas été utilisées par la Gérance à la date du présent document. NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 9 1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1.6.4 Répartition du capital La Société n'a pas connaissance en permanence du nombre de ses actionnaires, une partie de ceux -ci détenant des titres au porteur. Répartition au 31 octobre 2019 Actionnaire Actions et droits de vote théoriques Droits de vote réels aux assemblées Nombre % Nombre % Altarea 1 131 723 84,37 1 131 723 85,35 Public 194 271 14,48 194 271 14,65 Autodétention 15 310 1,14 - - Total 1 341 304 100 1 325 994 100 A la connaissance de la Société, aucun changement significatif n'est intervenu dans la répartition du capital depuis le 31 octobre 2019 et aucun autre actionnaire ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5 % du capital et des droits de vote à cette date. Franchissements de seuils Depuis le 1er avril 2019, les déclarations de franchissement de seuils suivantes ont été effectuées auprès de l'AMF : Date du Seuils du capital Nb d'actions % du capital et Déclarant Sens après des DDV après N°avis AMF franchissement et des DDV franchis franchissement franchissement 01/08/2019(a) Jean Louis Pariente 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% ↘ 0 - 219C1330 et 5% du capital et des DDV 01/08/2019(a) Lionnel Rainfray 1/3 et 30% des DDV et 25%, 20%, ↘ 0 - 219C1331 15%, 10% et 5% du capital et des DDV 01/08/2019(a) Altarea 5%, 10% , 15%, 20%, 25%, 1/3 ↗ 853 496 63,63 % 219C1332(b) et 50% du capital et des DDV 24/10/2019(c) Altarea 2/3 du capital et des DDV ↗ 1 040 458 77,57 % 219C2110 Franchissements de seuils consécutifs à la réalisation de la Cession (cf. supra §1.1) L'avis publié par l'AMF le 2 août 2019 sous le numéro 219C1332 comprend également la déclaration d'intention faite par Altarea Franchissement de seuils au cours de l'OPAS (cf. supra §1.1) 1.6.5 Opérations des dirigeants et personnes liées sur les titres de la Société Depuis le 1er avril 2019, les dirigeants ou les personnes auxquelles ils sont étroitement liés ont notifié à la Société les opérations sur des titres de la Société suivantes : Nom Qualité à la date de l'opération Date de Nature de Instrument Volume de Prix unitaire l'opération l'opération financier l'opération de l'opération Jean Louis Pariente Président du conseil d'administration 01/08/2019 Cession(a) Actions 375 939 0,94 € Lionnel Rainfray Administrateur 01/08/2019 Cession(a) Actions 477 557 0,94 € Opération réalisées dans le cadre de la Cession (cf. supra §1.1) 1.6.6 Place de cotation et CSD Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementée d'Euronext à Paris depuis le 18 avril 2019, suite au transfert de cotation intervenu depuis le marché Euronext à Bruxelles. Les actions NR21 ont été radiées du marché Euronext à Bruxelles le 3 mai 2019. Consécutivement, la Société a procédé au changement de CSD (Central Securities Depository), les actions NR21 étant désormais admises aux opérations du CSD Euroclear France (EF) en lieu et place du CSD Euroclear Belgium (EBE). Les codes Isin et Mnémonique des actions NR21 (FR0004166155 - NR21) sont demeurés inchangés. Des avis précisant les modalités de ces changements de marché de cotation et de CSD ont été publiés par Euronext. 10 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 SEMESTRIELS 2 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2 AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 11 NR21 Déclaration au 30/09/2019 8 Avenue DELCASSE 75008 PARIS SOMMAIRE Comptes semestriels résumés au 30/09/2019 Bilan - Actif page 3 Bilan - Passif page 4 Compte de résultat page 5 Tableau de Flux de Trésorerie page 6 Variation des capitaux propres page 7 Notes Annexes Règles et méthodes comptables page 9 Immobilisations page 13 Provisions et dépréciations page 14 Charges à payer page 15 Composition du capital social page 16 Créances et dettes page 17 Page 2/17 NR 21 8 Avenue Delcassé 75008 Paris ACTIF Capital souscrit - non appelé ACTIF IMMOBILISE (a) Immobilisations incorporelles: Immobilisations corporelles: Immobilisations financières (2): BILAN ACTIF Déclaration au 30/09/19 Présenté en Euros 30/09/2019 31/03/2019 Brut Amortissements Net Net et provisions 0 0 0 Total I 0 0 0 0 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours (a): Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0 Créances d'exploitation (3): Créances clients et comptes rattachés (a) (d) 0 0 0 0 Autres 193 806 0 193 806 271 765 Capital souscrit - appelé, non versé 0 0 0 0 Valeurs mobilières de placement (e): Actions propres 14 238 0 14 238 14 238 Autres titres 0 0 0 0 Instruments de trésorerie 0 0 0 0 Disponibilités 10 832 0 10 832 148 345 Charges constatées d'avance (3) 1 887 0 1 887 3 372 Total II 220 763 0 220 763 437 720 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 0 0 0 0 Primes de remboursement des emprunts (IV) 0 0 0 Ecarts de conversion Actif (V) 0 0 0 TOTAL GENERAL 220 763 0 220 763 437 720 Page 3/17 NR 21 8 Avenue Delcassé BILAN PASSIF Déclaration au 30/09/19 75008 Paris Présenté en Euros PASSIF 30/09/2019 31/03/2019 CAPITAUX PROPRES Capital [dont versé 1 502 260 ] 1 502 260 2 682 608 Primes d'émission, de fusion, d'apport, 0 3 637 950 Ecart de réévaluation 0 0 Ecart d'équivalence 0 0 Réserves: Réserve légale 226 667 226 667 Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 Réserves réglementées 0 0 Autres 0 2 686 823 Report à nouveau -1 686 667 -8 919 690 Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] -64 820 -272 099 Subventions d'investissement 0 0 Provisions réglementées 0 0 Total I -22 560 42 259 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques 0 0 Provisions pour charges 0 0 Total II 0 0 DETTES Dettes financières: Emprunts obligataires convertibles 0 0 Autres emprunts obligataires 0 0 Emprunts et dettes auprès établissements de crédits 0 0 Emprunts et dettes financières diverses 199 000 0 Avances et acomptes reçues sur commandes en cours 0 0 Dettes d'exploitation: Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 44 234 395 372 Dettes fiscales et sociales 89 89 Autres 0 0 Dettes diverses: Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 0 0 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) 0 0 Autres 0 0 Instruments de trésorerie 0 0 Produits constatés d'avance 0 0 Total III 243 323 395 461 Ecarts de conversion Passif (IV) 0 0 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 220 763 437 720 Page 4/17 NR 21 8 Avenue Delcassé COMPTE DE RESULTAT Déclaration au 30/09/19 75008 Paris Présenté en Euros 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Produits d'exploitation : Ventes de marchandises 0 0 Production vendue [bien et services] 0 0 Production stockée 0 0 Production immobilisée 0 0 Subventions d'exploitation 0 0 Autres produits 1 1 Total I 1 1 dont à l'exportation 0 0 Charges d'exploitation: Achats de marchandises 0 0 Variation des stocks [marchandises] 0 0 Achats d'approvisionnements 0 0 Variation de stocks d'approvisionnements 0 0 Autres charges externes 64 672 15 051 Impôts, taxes et versements assimilés 0 299 Rémunération du personnel 0 0 Charges sociales 0 -34 746 Dotations aux amortissements 0 0 Dotations aux provisions 0 0 Autres charges 1 20 Total II 64 673 -19 376 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -64 672 19 377 Produits financiers (III) 0 0 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 0 0 Charges financières (IV) 0 66 038 Dotations financières aux amortissements et provisions 0 66 038 Produits exceptionnels (V) 10 311 095 0 Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 311 095 0 Charges exceptionnelles (VI) 10 311 243 0 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 311 243 0 Impôts sur les bénéfices (VII) 0 0 BENEFICE ou PERTE (I-II+III-IV+V-VI-VII) -64 820 -46 661 Nombre moyen d'action 1 327 066 1 327 525 Résultat par action -0,048 -0,035 Page 5/17 Tableau des flux de trésorerie FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ 30/09/2019 Résultat net -64 820 + Amortissements et provisions -10 311 094 - Plus-values de cession, nettes d'impôt 0 + Moins-values de cession, nettes d'impôt 10 311 093 = Marge brute d'autofinancement -64 821 - Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 271 693 Stocks et en-cours Autres Créances -79 276 Autres débiteurs 0 Fournisseurs 350 969 Flux net de trésorerie généré par l'activité (A) -336 514 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations 0 Corporelles et incorporelles 0 Financières 0 Cessions d'immobilisations, nettes d'impôts 0 Corporelles et incorporelles 0 Financières 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) 0 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires Augmentations de capital en numéraire Variation des comptes courants 199 000 Remboursements d'emprunts 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) 199 000 Variation de trésorerie (A + B + C ) -137 514 Trésorerie à l'ouverture (D) 162 584 Trésorerie à la clôture (A + B + C + D) 25 070 Le tableau de flux n'était pas présent dans les états financiers antérieurs de la société. Compte tenu de l'acquisition récente de la société NR 21, il n'est pas possible de produire les informations au titre de l'exercice 31 mars 2019 et de la période du 30 septembre 2018. Page 6/17 NR21 8 Avenue DELCASSE 75008 PARIS VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Nombre Capital Primes Report à Résultat de Capitaux Réserves propres d'actions (en euros) (en euros) nouveau l'exercice Totaux Clôture au 31/03/2018 1 341 304 2 682 608 3 637 950 2 913 491 -9 194 606 274 916 314 359 Affectation du résultat 2017/2018 274 916 -274 916 0 Réduction de capital 0 Dividende 0 Résultat 30/09/2018 -45 661 -45 661 Situation au 30/09/2018 1 341 304 2 682 608 3 637 950 2 913 491 -8 919 690 -45 661 268 698 Réduction de capital 0 Dividende 0 Résultat 31/03/2019 -226 438 -226 438 Clôture au 31/03/2019 1 341 304 2 682 608 3 637 950 2 913 491 -8 919 690 -272 099 42 260 Affectation du résultat 2018/2019 -272 099 272 099 0 Réduction de capital -1 180 348 1 180 348 0 Apurement des pertes -3 637 950 -2 686 824 6 324 774 0 Dividende 0 Résultat 30/09/2019 -64 820 -64 820 Situation au 30/09/2019 1 341 304 1 502 260 0 226 667 -1 686 667 -64 820 -22 560 Page 7/17 Les comptes semestriels résumés portant sur la période de 6 mois close du 1er Avril 2019 au 30 septembre 2019 de la société NR 21 ont été préparés conformément à la recommandation de la CNC n°99-R-01 du 18 mars 1999 sur les comptes intermédiaires. 1.1. FAITS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE Faits Marquants de la période Evènements postérieurs à la clôture du semestre 1.2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES en euros 31/03/2019 Flux de Trésorerie Variation 30/09/2019 "non cash" Endettement obligataire et bancaire, hors découverts bancaires 0 0 0 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie -162 583 137 513 0 -25 070 Découverts bancaires Trésorerie nette -162 583 137 513 0 -25 070 Endettement obligataire et bancaire net -162 583 137 513 0 -25 070 Prêts participatifs et avances Groupe et associés 0 199 000 0 199 000 Intérêts courus sur avances Groupe et associés Endettement financier net -162 583 336 513 0 173 930 NR 21 8 Avenue Delcassé Créances et Dettes Déclaration au 30/09/19 75008 Paris Présenté en Euros 30/09/2019 31/03/2019 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an Montant brut Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale et autres organismes sociaux Etats, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 141 415 141 415 198 812 Etats, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 52 390 52 390 72 783 Débiteurs divers 1 1 169 Charges constatées d'avances 1 887 1 887 3 372 TOTAL GENERAL 195 693 195693 0 275136 30/09/2019 31/03/2019 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'un an Moins de 5 ans plus de 5 ans Montant brut Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 44 234 44 234 395 372 Etat : autres impôts, taxes et assimilés 89 89 89 Groupe et associés 199 000 199 000 TOTAL GENERAL 243 323 243 323 0 0 0 395 461 Page 17/17 AUX COMPTES 3 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION 3 FINANCIERE SEMESTRIELLE NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 29 3 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle NR21 Période du 1er avril au 30 septembre 2019 Aux actionnaires de la société NR21, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels résumés de la société NR21, relatifs à la période du 1 er avril au 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

avril au 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité de vote gérance. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1 Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels résumés conformément la recommandation de la CNC n° 99-R-01 du 18 mars 1999 sur les comptes intermédiaires. 30 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 NR21 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 2 Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels résumés. Neuilly-sur-Seine, le 28 novembre 2019 Le commissaire aux comptes Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Laurent Bouby Associé NR21 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 31 La Sté NR21 SA a publié ce contenu, le 28 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 novembre 2019 17:05:01 UTC. Document originalhttp://www.nr21.eu/media/fichiers/20191128_NR21-rapport-financier-semestriel-30-septembre-2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/FBD544719FDEE89EBB8930BEE68EE8B645A949E7 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NR21 18:06 NR21 : 28 Novembre 2019 Communiqué de mise à disposition du Rapport financier se.. PU 18:06 NR21 : 28 Novembre 2019 Rapport financier semestriel au 30 septembre 2019 PU 18:05 NR21 : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 septembre 2019 EQ 08/11 NR21 : 08 Novembre 2019 Résultats de l'OPAS visant les actions NR21 initiée par .. PU 08/11 NR21 : Offre publique d'achat CO 07/11 NR21 : Offre publique d'achat CO 06/11 NR21 : Offre publique d'achat CO 04/11 NR21 : Offre publique d'achat CO 30/10 NR21 : Altarea détient 77,6% des parts CF 29/10 NR21 : Franchissements de seuil-1 CO Recommandations des analystes sur NR21 02/08 BOURSE DE PARIS : Trump souffle sur les braises 29/03 BOURSE DE PARIS : Attention, dernière séance du trimestre animée !