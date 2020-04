NR21

NR21: Communiqué sur les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 19 05 2020



10-Avr-2020 / 15:31 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



NR 21 Société en commandite par actions au capital de 1 502 260,48 ? Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS 389.065.152 - RCS PARIS LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0004166155 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

à l'assemblée générale mixte du 19 mai 2020 Paris, le 10 avril 2020 NR 21 informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte, a été convoquée pour le : Mardi 19 mai 2020 à 8 heures au 8 avenue Delcassé 75008 PARIS Un avis préalable valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°44 du 10 avril 2020 (annonce n°2000848). Cet avis contient en particulier : l'ordre du jour de l'assemblée ,

le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée,

les conditions d'accès à l'assemblée,

les modalités requises pour poser des questions écrites à l'assemblée ou demander l'inscription de points ou de projets de résolutions,

les conditions pour participer et voter à l'assemblée,

les modalités permettant de voter par correspondance ou par procuration,

les conditions et modalités de notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire. Cet avis, disponible sur le site internet de la Société, peut également être consulté sur le site Internet du BALO en utilisant le lien : https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202004102000848-44. Eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19) et par mesure de précaution, les actionnaires sont invités, comme rappelé par l'Autorité des marchés financiers dans son communiqué de presse du 6 mars 2020, à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée. Les modalités de participation physique à l'Assemblée Générale de la Société pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Pour plus d'informations, vous êtes invités à consulter régulièrement le site internet de la Société. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social et sur le site Internet de la Société (http://www.nr21.eu) ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées, à l'adresse susmentionnée, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Cet avis vaut avis de convocation, sauf si des éventuelles modifications devaient être apportées à l'ordre du jour notamment à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise. A PROPOS DE LA SOCIETE - FR0004166155 - NR21 NR21 est une société en commandite par actions, cotée sur le marché règlementé d'Euronext à Paris. Elle est contrôlée depuis le 1er août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) en tant que développeur et investisseur, lui permettant notamment d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Au cours de l'exercice 2019, NR21 n'a eu aucune activité. Elle ne détient plus de filiale, ni participation et n'emploie aucun salarié. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=AYHIDLJCUR