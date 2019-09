NR21

NR21 : Communiqué sur les résultats de l'assemblée générale du 25 septembre 2019



27-Sep-2019 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



NR 21 Société en commandite par actions au capital de 1.502.260,48 EUR Siège social : 8, avenue Delcassé - 75008 PARIS 389.065.152 - RCS PARIS LEI n° 969500CGTBE91NX76Q18 Euronext Paris - ISIN FR0004166155 Communiqué de presse Paris, le 27 septembre 2019 à 17h45 Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019 Adoption de l'ensemble des résolutions

Transformation de la société en commandite par actions

Modification de l'objet social

Suppression des droits de vote double

Réduction du capital social L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de NR 21 s'est réunie le 25 septembre 2019 sous la présidence de M. Lionnel Rainfray, Président du Conseil d'administration. L'ensemble des résolutions proposées ont été adoptées à l'unanimité par 63,63 % du capital et des droits de vote de la Société présents à cette assemblée générale. L'assemblée générale a notamment approuvé la transformation de la Société en commandite par actions, la désignation de la société ALTAFI 2[1] en qualité de gérante et d'unique associée commanditée et la nomination de Mesdames Eliane Frémeaux et Léonore Reviron et de Messieurs Christian de Gournay, Jacques Nicolet et Dominique Rongier en qualité de membres du conseil de surveillance. Elle a également décidé la modification de l'objet social et des dates d'ouverture et de clôture de ses exercices, ainsi que la suppression des droits de vote double attachés aux actions de la Société. Une réduction de capital motivée par les pertes de la Société a en outre été décidée par l'assemblée générale. A la suite de cette opération, réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société de 2 EUR à 1,12 EUR, le capital de la Société s'élève désormais à 1.502.260,48 EUR, divisé en 1.341.304 actions de 1,12 EUR de valeur nominale chacune. Les nouveaux statuts de la Société adoptés par l'assemblée générale, ainsi que le résultat des votes et le texte du procès-verbal de l'assemblée générale seront disponibles sur le site internet de la Société. [1] Société par actions simplifiée contrôlée et présidée par M. Alain Taravella Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : Communiqué sur les résultats de l'assemblée générale du 25 septembre 2019

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NULKJSTXMU