NRJ Group : Oddo BHF corrige sa cible

29/07/2019 | 10:33

L'analyste Oddo BHF indique ce lundi revoir à la baisse ses prévisions et son objectif de cours sur le titre du groupe NRJ, qui passe de 9 à 8,5 euros.



“Nous abaissons nos prévisions de résultats pour 2019 et 2020. Nous tablons sur un EBITA 2019e de 29 ME (contre 32 ME précédemment). Ces prévisions reposent sur les hypothèses suivantes : 1/ une légère reprise publicitaire au S1 (+1.5%) pour le pôle radio au regard d'une amélioration de tendance probable pour le marché ; 2/ une légère hausse de coûts sur le S2 ; 3/ une perte opérationnelle de 16 ME pour le pôle TV”, explique l'analyste.



Oddo BHF reste ainsi neutre sur le dossier. La nouvelle cible laisse tout de même la place pour une hausse de l'ordre de +23% du titre au cours actuel.





