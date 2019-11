Groupe NRJ : les revenus sur 9 mois en légère baisse

06/11/2019 | 18:13

Le Groupe NRJ annonce ce soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros au 3ème trimestre 2019, en retrait de -2,9% par rapport à la même période en 2018.



Les pôles Radio, Télévision et Diffusion rapportent respectivement 55,1 millions d'euros (+1,1%), 16,4 millions (-15%) et 14,9 millions (-5,1%).



Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'exercice 2018 s'établit pour sa part à 292,9 millions d'euros, en baisse de -0,8% par rapport à la même période en 2018.



