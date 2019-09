NRJ : Audiences Médiamat Août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AudienceS MéDIAMAT MENSUELLES Août 2019

ENAOÛT, NRJ 12 DE NOUVEAU EN HAUSSE

SUR LES 4+ ET LES 25-49

LES SUCCèS DU MOIS D'Août

SÉRIES

THE BIG BANG THEORY: 1.9% de PDA 4+ // 4.5% de PDA FRDA-50 // 5.2% de PDA 25-49

LEADER TNT auprès des FRDA-50 et 25-49 (Samedis Août 2018, 11h00 - 16h15)

ALERTE COBRA : 1.6% de PDA 4+ // 1.8% de PDA FRDA-50 // 2.2% de PDA 25-49

+0.6 pt 4+ et +0.5 pt 25-49pour la case en un an (LVAoût 2019 vs. LVAoût 2018, 17h15 - 20h00)

LAS VEGAS : 1.4% de PDA 4+ // 2.4% de PDA FRDA-50 // 2.7% de PDA 25-49

+0.3 pt 4+ et +0.3 pt 25-49pour la case en un an (LVAoût 2019 vs. LVAoût 2018, 14h30 - 16h30)

MAGAZINE

URGENCES : 437 000 tvsp // 2.1% de PDA 4+ // 2.8% de PDA FRDA-50 // 2.5% de PDA 25-49

+1.1 pt 4+, +1.4 pt FRDA-50et +1.4 pt 25-49pour la case en un an (Dim 01 Sept 2019 vs. Dim Août 2018, 21h10 - 22h45)

SUCCÈS DE L'OFFRE CINÉMA EN PRIME TIME

LE NOUVEAU PROTOCOLE : 846 000 tvsp // 4.5% de PDA 4+ // LEADER TNT 4+

ON L'APPELLE TRINITA : 748 000 tvsp // 4.1% de PDA 4+ //2.6% de PDA FRDA-50 //3.6% de PDA 25-49 //LEADERTNT 4+

CHOUCHOU : 438 000 tvsp // 2.5% de PDA 4+ // 4.4% de PDA FRDA-50 // 4.1% de PDA 25-49 // LEADER TNT FRDA-50

Source : Médiamétrie, Médiamat, FRDA= Femmes Responsables desAchats,Audience chaîne en jourdevision,Audiences programmes en réaffectation

CONTACTs presse

ATTACHéE DE PRESSE - ELISA BIDEGARAY - 01 40 71 43 75 - ebidegaray@nrj.fr