NRJ : Cession de participation minoritaire dans EIT

Paris, le 23 juin 2020 - 18h00

NRJ GROUP cède sa participation minoritaire dans Euro-Information Telecom

NRJ Group annonce avoir finalisé la cession, à Euro-Information, de l'intégralité de sa participation résiduelle de 5% au capital d'Euro-Information Telecom, société qui exploite la marque NRJ Mobile, pour un montant de 50 millions d'euros. Euro-Information, société du groupe Crédit Mutuel, détient désormais l'intégralité du capital et des droits de vote d'Euro-Information Telecom.

Concomitamment à cette cession NRJ et Euro-Information Telecom ont prolongé le contrat de licence de la marque NRJ Mobile jusqu'au 31 décembre 2025.

Cette cession de participation minoritaire sera effective dans les comptes consolidés de NRJ Group au 30 juin 2020. NRJ Group prévoit d'utiliser le produit de cession pour les besoins de l'entreprise.

A propos de NRJ GROUP

NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média.

En France, le Groupe occupe une place de leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est un acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 et CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) et est le 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale towerCast. S'appuyant sur la force de ses marques, son expertise marketing et sa puissance commerciale, le Groupe a également développé ces dernières années un écosystème digital lui permettant de suivre et d'anticiper l'évolution de la consommation des médias sur les nouveaux supports en prolongement de son territoire de marques initial : sites web, applications mobiles et vocales, multi-channel network et près de 240 radios digitales. NRJ Group est aujourd'hui le 1er groupe privé de radios digitales en France. Cette présence digitale permet aux régies publicitaires du Groupe, avec la data qui est un enjeu stratégique pour le Groupe, de proposer une offre élargie à ses clients avec un ciblage publicitaire affiné.

A l'international, le Groupe est implanté dans 17 autres pays, soit par le biais d'implantations directes, soit via des partenariats ou des contrats de licence de marque NRJ/ENERGY, première marque radio internationale, et/ou NOSTALGIE/NOSTALGIA.

L'action NRJ GROUP est cotée sur le marché Euronext à Paris (compartiment B).

Codes - ISIN : FR0000121691 ; Reuters : NRG-FR ; Bloomberg : NRG:FP.

