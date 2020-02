NRJ GROUP : revenus 2019 en baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NRJ Group a publié un chiffre d'affaires 2019, hors échanges, en baisse de 1,6% à 386,2 millions d'euros. Les revenus, hors échanges, du quatrième trimestre ressortent en baisse de 2,2% à 107,2 millions d'euros. Le groupe de médias souligne la poursuite de la bonne performance commerciale des pôles radio et diffusion au dernier trimestre 2019 et explique les baisses de chiffres d'affaires (trimestriel et annuel) par une faible demande en télévision et de l’arrêt des prestations ponctuelles en diffusion.