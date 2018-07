NRJ Group : forte hausse du résultat net au 1er semestre

26/07/2018 | 18:53

NRJ Group a réalisé un chiffre d'affaires de 193,2 ME au cours de ce semestre, en hausse de 3,9 % par rapport à la même période de l'exercice 2017.



Le chiffre d'affaires du pôle Radio est en baisse de 4,0 % par rapport au 1er semestre 2017, celui du pôle TV affiche une croissance de 10,7 % et celui du pôle Diffusion poursuit une bonne dynamique, en croissance de 27,3 %.



Le résultat opérationnel courant affiche une bonne performance, à 17,0 ME, en forte augmentation de 8,6 ME, grâce notamment à la bonne gestion des coûts du pôle TV.



L'EBITDA à 27,6 ME enregistre une forte croissance de 40,1 %. Le résultat opérationnel s'élève à 17,0 ME. Le résultat net part du Groupe s'établit à 11,3 ME (+85,2%).



