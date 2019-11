NRJ Group : nomination d'un nouveau directeur de l'antenne

04/11/2019 | 10:25

NRJ Group annonce ce lundi la nomination de Jérôme Delaveau, à compter du 4 novembre 2019, en qualité de Directeur de l'antenne de NRJ en France et de Directeur des réseaux actifs des antennes radio.



'Rattaché à Gaël Sanquer, Directeur Délégué des Médias Musicaux NRJ GROUP, Jérôme Delaveau aura pour mission de mettre en oeuvre la stratégie artistique, musicale et éditoriale de NRJ et de développer son audience ainsi que d'appliquer cette stratégie en local pour NRJ, Chérie FM et Nostalgie', précise le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.