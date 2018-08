NRJ Group : nouvelle directrice des ressources humaines

29/08/2018 | 13:05

NRJ Group annonce la nomination de Carole Remond aux fonctions de directrice des ressources humaines. En 2016, elle a été appelée par le Groupe Segula, société de service en ingénierie, pour créer la fonction développement des ressources humaines.



Au titre de ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, pilotage de la performance, rémunération et avantages sociaux, conseils aux opérationnels, relations sociales, gestion administrative et paie).



