NRJ Group : résultat net stable en 2019

19/03/2020 | 07:40

NRJ Group publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe stable à 21,9 millions d'euros (hors impact IFRS 16) et un résultat opérationnel courant hors échanges en baisse de 9,5% à 30,5 millions pour un chiffre d'affaires en retrait de 1,6% à 386,2 millions.



Le groupe de médias précise que ce léger repli des revenus, entrainé par les activités télévision (-6,9%), masque la croissance des activités radio (+0,7%) et des activités diffusion (+4% hors impact des prestations ponctuelles).



Compte tenu des annulations de campagnes d'annonceurs observées depuis début mars dans le contexte d'épidémie, NRJ Group prévient que son chiffre d'affaires des pôles radio et télévision devrait être en baisse significative au premier trimestre 2020.



