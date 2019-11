NRJ : Information financière T3 2019

A la rentrée 2019/2020, le Groupe a allongé d'une heure la durée de l'émission « C'Cauet », pour amplifier les succès d'audiences enregistrés lors de la saison 2018/2019(3) et poursuivi la promotion de ses programmes avec le lancement d'une nouvelle campagne de communication « Joue NRJ » axée sur la musique et les stars à travers les enceintes vocales. NRJ est la radio la plus écoutée sur les enceintes vocales(4) et la 1ère radio de France sur le e- commerce(5).

La bonne performance commerciale des pôles Radio et Diffusion (+4 % hors prestations ponctuelles) se poursuit au 3ème trimestre 2019. En raison d'un contexte spécifique en télévision et de l'arrêt des prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT, le Groupe enregistre au 3ème trimestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé(1) de 86,4 M€ en baisse de 3,5 % par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d'affaires consolidé(1) des 9 premiers mois de l'exercice 2019 s'établit à 279,0 M€ en retrait de 1,3 % par rapport à la même période en 2018.

TELEVISION

Dans la continuité des deux premiers trimestres de 2019, les chaînes gratuites du pôle TV (NRJ 12 + Chérie 25) ont enregistré sur juillet et sur août de nouveaux gains de part d'audience sur l'ensemble du public et sur la cible des 25-49 ans(6). En septembre, la stratégie de rentabilisation de l'audience du pôle TV menée par le Groupe s'est concrétisée par une grille de rentrée enrichie en magazines et séries mais moins ciblée que celle de l'année précédente. Cette stratégie a porté ses fruits puisqu'elle se traduit par une réduction significative du coût de grille.

Le chiffre d'affaires(1) du pôle TV s'établit à 16,4 M€ au 3ème trimestre, en baisse de 15 %. Cette baisse s'explique par la conjonction de deux facteurs. Le principal réside dans une demande très faible de la part des annonceurs en juillet et en août alors que les audiences de NRJ 12 et Chérie 25 progressaient. Par ailleurs au mois de septembre, alors que la demande des annonceurs était plus soutenue, la baisse de l'audience sur le mois, a réduit le volume de GRP(7) commercialisables, entrainant un recul du chiffre d'affaires(1) insuffisamment compensé par la reprise de valeur.

Le chiffre d'affaires(1) du pôle TV pour les 9 premiers mois de l'exercice s'élève à 61,7 M€ en retrait de 7,6 %. Sur l'ensemble de l'exercice 2019 la baisse du chiffre d'affaires(1) devrait être compensée par une réduction des charges (notamment du coût de grille).

DIFFUSION

Retraité des prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT qui ont pris fin au 30 juin 2019, le chiffre d'affaires(1) du pôle Diffusion au 3ème trimestre 2019 affiche une croissance de plus de 4 %. En raison de l'arrêt des prestations ponctuelles, le pôle Diffusion enregistre, au 3ème trimestre, un chiffre d'affaires(1) de 14,9 M€, en baisse de 0,8 M€ par rapport à la même période en 2018.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2019, le chiffre d'affaires(1) du pôle Diffusion s'élève à 49,7 M€, stable par rapport

la même période en 2018. Retraité des prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT le pôle

Diffusion enregistre un chiffre d'affaires (1) en croissance de plus de 4 %.

NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média.

En France, le Groupe occupe une place de leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est un acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 et CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) et est le 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale towerCast. S'appuyant sur la force de ses marques, son expertise marketing et sa puissance commerciale, le Groupe a é galement développé ces dernières années un écosystème digital lui permettant de suivre et d'anticiper l'évolution de la consommation des médias sur les nouveaux supports en prolongement de son territoire de marques initial : sites web, applications mobiles, multi-channel network et près de 240 radios digitales. NRJ Group est aujourd'hui le 1er groupe privé de radios digitales en France. Cette présence digitale permet aux régies publicitaires du Groupe, avec la data qui est un enjeu stratégique pour le Groupe, de proposer une offre élargie à ses clients avec un ciblage publicitaire affiné.

A l'international, le Groupe est implanté dans 17 autres pays, soit par le biais d'implantations directes, soit via des partenariats ou des contrats de licence de marque NRJ/ENERGY, première marque radio internationale, et/ou NOSTALGIE/NOSTALGIA.

