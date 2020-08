NRJ : Présentation des résultats semestriel 2020 0 08/08/2020 | 10:24 Envoyer par e-mail :

Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d'Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr) à la rubrique «Finances/Publications financières/Rapports financiers». 2 SOMMAIRE 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 3 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS SEMESTRIEL 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 4 FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2020 LES ÉCONOMIES DE CHARGES RÉALISÉES (HORS PÔLE DIFFUSION) S'ÉLÈVENT À 23,1 M€ ET ABSORBENT PRÈS DE 49 % DE LA BAISSE DE REVENUS DES MÉDIAS (47,2 M€). LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 N'A PAS IMPACTÉ SIGNIFICATIVEMENT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LA RENTABILITÉ DU PÔLE DIFFUSION o GRÂCE À LA PLUS-VALUE RÉALISÉE SUITE À LA CESSION DE LA PARTICIPATION MINORITAIRE DE NRJ GROUP DANS E-I-T, LE RÉSULTAT FINANCIER ENREGISTRE UNE HAUSSE DE 41,8 M€, PORTANT LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 27,4 M€, À COMPARER AVEC 3,9 M€ AU 1ER SEMESTRE 2019. 5 CHIFFRES-CLÉS S1 2020 Chiffre d'affaires(1) : 141,6 M€ Résultat opérationnel courant(1) : - 13,9 M€ Diffusion 8,1 31,0 0,1 Radio 80,7 Radio TV Diffusion Autres activités TV -6,7 29,9 -15,4 EBITDA(2) hors échanges : 2,9 M€ Résultat net part du Groupe : 27,4 M€ Excédent net de trésorerie(3) : 238,8 M€ Hors échanges (2) Résultat Opérationnel Courant hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du Résultat Opérationnel Courant, après dépréciations sur actif courant. (3) Net des passifs financiers liés aux financements du Groupe pour 14,4 M€ et des obligations locatives pour 31,5 M€. 6 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 7 RADIO France et International ADAPTATION DES PROGRAMMES Pour accompagner les auditeurs dans leur quotidien bouleversé MOBILISATION POUR TRANSMETTRE DES ÉMOTIONS POSITIVES Bonne humeur, réconfort, soutien aux soignants INNOVATION "NRJ Music Tour" dans votre salon 8 PROLONGEMENT DU MORNING sur NRJ et Chérie FM PROLONGEMENT DU RÉVEIL CHÉRIE PROLONGEMENT DU MORNING DE 6H À 10H MAINTENANT DE 6H À 10H30 EN DIRECT DEPUIS LEUR DOMICILE MANU DANS LE 6-9 TOUJOURS EN DIRECT HOMMAGES RENDUS DEPUIS LEUR DOMICILE À TOUS LES HÉROS DU QUOTIDIEN 9 C'CAUET ACCOMPAGNE ET CONSEILLE les Français et fait participer toute sa communauté 760 000 abonnés 3M de fans 10 CRÉATEUR D'ÉMOTIONS POSITIVES NRJ rassemble plus que jamais dans l'action collective NRJ se mobilise pour aider les soignants et soutient l'association SPS avec les stars en lançant dès le 18 mars NRJ BIG ACTION 11 LES TUBES NOSTALGIE, DES ÉMOTIONS POSITIVES Des chansons dédiées au personnel soignant Chaque soir à 20h, les auditeurs dédient une chanson au personnel soignant 12 NRJ PROPOSE L'EXCEPTIONNEL à ses auditeurs pendant le confinement et après… NRJ MUSIC TOUR DANS VOTRE SALON UN CONCERT PRÉSENTÉ PAR CAUET AVEC LES PLUS GRANDES STARS 13 1ÈRE OFFRE COMMERCIALE SUR LES FEMMES RDA <50 ANS, 25-49 ANS ET MOINS DE 60 ANS(1) 10 540 000 AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) ; 18 575 000 AUDITEURS CHAQUE SEMAINE(3) 4 929 000 3 227 000 1 901 000 1 423 000 auditeurs quotidiens(2) auditeurs quotidiens(2) auditeurs quotidiens(2) auditeurs quotidiens(2) 1ère radio de France sur les moins de 50 ans et Femmes RDA <50 ans(1) 1ère Radio de France sur les 25-49 ans, 25-59 ans, Femmes Actives et Femmes 25-49 ans(2) 1er morning* et 1er drive** de France sur les moins de 50 ans et Femmes RDA <50 ans(1) 2ème radio musicale de France(4) La plus forte progression Radio sur les 35-59 ans(5) 1ère radio musicale de France sur les 35-59 ans(4) Succès des « Matins qui Chantent »*** : Tous les indicateurs en hausse(6) La plus forte progression des radios musicales sur les Femmes CSPI+(7) Tous les indicateurs en hausse(6) : 13+, 25-49ans, Femmes 25-49ans, Femmes Actives et Femmes CSPI+ Succès du « Réveil Chérie »*** Meilleure progression Radio sur les Femmes 25-49 ans et Femmes RDF <50 ans(7) La plus forte progression des radios commerciales sur les Hommes Actifs(8) La plus masculine des radios musicales(9) Succès du Morning « 100 Sketches »**** Progression sur les 25-49 ans, Actifs Hommes 25-49 ans, Hommes 25-59 ans(8) Médiamétrie 126 000 Radio, JM 2020. L-V.5h-24h. 13 ans et +, sauf précisions. Millennials : 15-29 ans. *6h-9h30.**16h-20h.***6h-9h.****6h-10h. Évolutions vs JM 2019 et Médiamétrie Panel Radio 2018-2019 (1) AC, QHM et PDA. (2) AC. (3) Couverture maximale sem 1 L-D. (4) QHM. (5) Évolution du QHM en milliers, ex aequo avec Skyrock. (6) Évolutions de l'AC, QHM, PDA et DEA. (7) Évolution du QHM en milliers.14 (8) Évolution du QHM en %. (9) Structure de l'AC et du QHM. DE LA BONNE HUMEUR EN PLUS A la rentrée sur NRJ 15 LES RADIOS DIGITALES DU GROUPE ont évolué au rythme du confinement 16 1ER GROUPE PRIVÉ DE RADIOS DIGITALES DE FRANCE(1) Radios premium : Hausse annuelle simultanée sur l'ensemble de la saison(2) +13% +23% +29% +5% Source : ACPM-OJD, diffusion globale des radios digitales, (1) Juin 2020, sessions d'écoutes actives +30 secondes, données France, Groupe NRJ : 35 821 609 sessions d'écoutes actives. (2) Cumul saison septembre 2019 - juin 2020, Groupe NRJ & Radios, sessions d'écoute active + de 30 secondes France et évolution annuelle, Radio Premium NRJ = 90 057 264 sessions en S19-20 vs. 79 586 335 en S18-19, NOSTALGIE = 50 090 574 sessions en S19-20 vs. 38 737 892 en S18-19, CHERIE FM = 42 234 987 sessions en S19-20 vs. 34 339 365 en S18-19, RIRE & CHANSONS = 21 125 433 sessions en S19-20 vs. 2017 061 585 en S18-19 TV Télévision UNE OFFRE DE PROGRAMMES ADAPTÉE au contexte de crise. DES CHAÎNES QUI CONFIRMENT LEUR AFFINITÉ SUR CIBLES. 18 ÉVOLUTION DES PDA 4+ DES GROUPES PRIVÉS 1Er semestre 2020 vs 1er semestre 2019 PART D'AUDIENCE HORS CHAÎNES INFO : -1,4 POINT 5,4% 4,1% 26,0%25,5% 2,9% Hors Gulli : 2,3% 13,2% vs 13,3% 1,3% 1,2% 14,7%14,5% 1,0% 0,8% LCI CNEWS BFM TV Total 3 Chaînes info S1 2019 S1 2020 5,5% 5,0% 2,8% 3,6% 3,9% PART D'AUDIENCE CHAÎNES INFO : +1,3 POINT 2,3% Groupe NRJ Groupe TF1 Groupe M6 Groupe Canal+ Groupe Nextradiotv S1 2019 S1 2020 Sources : Médiamétrie, Médiamat, audiences globales, 03h-27h, LàD, 4+, S1 2019 et S1 2020. Groupe NRJ = NRJ 12+ CHERIE 25 ; Groupe TF1 = TF1+TMC+TFX+TF1 SERIES FILMS ; Groupe M6 = M6+W9+6TER+GULLI (à compter de septembre 2019) ; Groupe Canal+ = C8 + CSTAR+ Canal+ ; Groupe NextradioTV : RMC STORY+RMC DECOUVERTE 19 NRJ 12 Divertissements, Magazines & Séries US LE JEUDI EN PRIME Plus de 460 000 tlps - Chaîne la + féminine LE DIMANCHE EN ACCESS LE DIMANCHE EN PRIME EN ACCESS LàV & EN DAY LE SAMEDI 1ère chaine nationale en affinité sur les 15-34 ans 1ère chaine TNT sur les 25-34 ans le samedi PDA 4 ANS ET PLUS(1) 1,6% 1,3% LE MERCREDI EN PRIME LE SAMEDI EN PRIME - Saison 2 inédite TNT Près de 400 000 tlps 1ère chaine TNT sur les 25-49 ans et les FRDA-50 ans S1 2019 S1 2020 Source : Médiamétrie-Médiamat, Univers des chaînes au MNQ, audiences consolidées : ranking PDA ou structure en concurrence frontale sur chacune des diffusions 20 Janvier-Juin 2020 (Hors : FBI Portés disparus : Mars - Juin 2020 / Young Sheldon saison 2 : Mai-Juin 2020) (1) PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, S1 2019 et S1 2020. CHAQUE JOUR NRJ 12 DES AUDIENCES AFFINITAIRES SUR CIBLES SUR NRJ12 PRÈS DE 5,6M DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS FRDA-50 ANS STRUCTURE 38% 28% Total TV STRUCTURE 22% 15% Total TV AFFINITÉ 105 78 Total TV AFFINITÉ 120 81 Total TV * NRJ12 réunit 26% de téléspectateurs 25-49 ans de plus que la moyenne du média TV Source : Médiamétrie-Médiamat,Janvier-Juin 2020, couverture quotidienne (TCE) Individus 4+, 21 Indice d'affinité sur cibles base 15+, CHÉRIE 25 Une programmation unique de séries, Et une sélection originale de fictions en prime time LA SAGA DU SAMEDI SOIR 440 000 tlsp sur les deux séries 1ère TNT HD sur les Fem35-49 ans CINÉMA 470 000 tlsp en moyenne 1ère TNT HD sur 4+ et les Femmes EN ACCESS 1ère TNT HD sur 4+ et sur les Fem35-59 ans PDA 4 ANS ET PLUS (1) 1,2% 1,1% MARIE DE BOURGOGNE LA SAGA DU SAMEDI SOIR LE MARDI EN PRIME Record historique dans la case du samedi soir 720 000 tlsp - 2ème TNT & 1ère TNT HD sur 4+ 1ère TNT HD sur FRDA-50 et Fem35-49 ans S1 2019 S1 2020 22 Source : Médiamétrie-Médiamat, Univers des chaînes au MNQ, audiences consolidées : ranking PDA ou structure en concurrence frontale sur chacune des diffusions Cinéma et Snapped : Janvier-Juin 2020. The White Queen : Avril-Mai 2020. Marie de bourgogne : Juin 2020. Medium : Janvier-Mai 2020. (1) PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, S1 2019 et S1 2020. CHAQUE JOUR SUR CHÉRIE 25 PLUS DE 4,4M CHÉRIE 25 TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE LA CHAÎNE LE PLUS FÉMININE AVEC 67% DE FEMMES SUR LES FRDA-50 ANS 2ème meilleure RECORD HISTORIQUE à date PdA Historique en mai et juin En Juillet avec 1,6% de PdA 40% C'est le poids de Chérie 25 en Juin dans l'audience FRDA-50 de NRJ GLOBAL DE TÉLÉSPECTATEURS SUR LES FEMMES SUR LES FEMMES 35-49 1ÈRE CHAÎNE DE FRANCE EN STRUCTURE 67% 56% Total TV Total TV CHÉRIE 25 EN SURAFFINITÉ 130 93 Total TV Source : Médiamétrie-Médiamat,Janvier-Juin 2020 : Couverture quotidienne (TCE) 4+ 23 . FRDA-50 : Juillet à date (du 29/6 au 19/7). Structure et affinité base15+, ranking chaine MNQ hors jeunesse et info PLUS DE NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ des chaînes musicales du câble-satellite-ADSL 4,2M 100% 85% DE TÉLÉSPECTATEURS MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (1) CHAQUE MOIS Une promesse de programmation identifiée Les plus grands hits du moment TME 1ère chaîne musicale du câble - satellite & ADSL 4 ANS ET + +29% 15-34 ANS 25-49 ANS FRDA -50 12 000 NRJHITS +148% +58% +71% 9 000 3 000 M6 MUSIC 6 000 RFM TV HITSNRJ RFM TV RFMTV HITSNRJ HITSNRJ 3 000 4 000 2 000 1 000 Source : Médiamétrie Médiamat Thématik V39 (Janvier 2020 - Juin 2020), LàD, 3h/27h, TME arrondis au millier, Rankings TME sur cible. Couverture 4 24 semaines - Cible 4+. (1) Yacast, Juillet 2019 - Nouveautés (<1 an) : 84,5% DIFFUSION towerCast : Passion & technology DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE SERVICE en progression durant le confinement pour towerCast https://www.towercast.fr/une-qualite-de-service-et-une-disponibilite-en-progression-durant-le-confinement/ 25 DIFFUSION Parts de marché et sites en propre towerCast vs 2019 PARTS DE MARCHÉSITES 25,4% vs 25,0% +13 TNT Sites en propre 27,4% vs 27,1% -17 FM Privée Sites tiers 19,2% vs 18,8% 837 vs 841 FM Publique Total sites Source : données internes juin 2020 vs décembre 2019 26 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS SEMESTRIEL 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 27 RÉSULTATS AU 30 JUIN 2020 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS S1 2020 S1 2019 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 141,6 192,6 -51,0 -26,5% EBITDA* hors échanges 2,9 25,6 -22,7 -88,7% Résultat opérationnel courant hors échanges (13,9) 10,6 -24,5 n.a Résultat opérationnel (13,4) 8,9 -22,3 n.a Résultat financier 41,0 (0,8) 41,8 n.a Résultat net part du Groupe 27,4 3,9 23,5 +602,6% EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2020 au 31 déc 2019 Variation (valeur) Variation % Excédent net de trésorerie** 238,8 179,8 59,0 +32,8% Capitaux propres part du Groupe 632,2 604,8 27,4 +4,5% Résultat opérationnel courant hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du résultat opérationnel courant mais après dépréciations sur actif courant.

Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe et nets des obligations locatives. 28 CA HORS ÉCHANGES PAR POLE D'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2020 S1 2019 Variation (valeur) Variation % Radio 80,7 112,5 -31,8 -28,3% Télévision 29,9 45,3 -15,4 -34,0% Diffusion 31,0 34,8 -3,8 -10,9% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 141,6 192,6 -51,0 -26,5% 29 CHARGES HORS ÉCHANGES PAR POLE D'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2020 S1 2019 Variation (valeur) Variation % Radio 87,4 101,1 -13,7 -13,6% Télévision 45,3 53,3 -8,0 -15,0% Diffusion 22,9 26,3 -3,4 -12,9% Autres activités (0,1) 1,3 -1,4 n.a CHARGES HORS ECHANGES 155,5 182,0 -26,5 -14,6% 30 ROC HORS ÉCHANGES PAR POLE D'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2020 S1 2019 Variation (valeur) Variation % Radio (6,7) 11,4 -18,1 n.a Télévision (15,4) (8,0) -7,4 -92,5% Diffusion 8,1 8,5 -0,4 -4,7% Autres activités 0,1 (1,3) 1,4 n.a RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES (13,9) 10,6 -24,5 n.a 31 DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS S1 2020 S1 2019 Variation (valeur) Variation % Résutat opérationnel courant (13,2) 9,1 -22,3 n.a. Charges et produits opérationnels non courants Résutat opérationnel Résultat financier Impôts sur le résultat Quote-part dans les résultats des entreprises associées et co- entreprises Résultat net de l'ensemble consolidé (0,2) (0,2) 0,0 +0,0% (13,4) 8,9 -22,3 n.a. 41,0 (0,8) 41,8 n.a. 0,9 (4,6) 5,5 n.a. (1,1) 0,4 -1,5 n.a. 27,4 3,9 23,5 602,6% dont part attribuable aux intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 n.a. Résultat net part du Groupe 27,4 3,9 23,5 602,6% 32 FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice Flux nets de trésorerie générés par l'activité Flux nets de trésorerie affectés aux investissements S1 2020 S1 2019 229,5 221,5 20,4 22,0 41,8 (9,4) Free Cash Flow 62,2 12,6 Cession / (Acquisition) d'actions propres (0,2) 0,0 Encaissement / (Remboursement) d'emprunts (1,6) (4,6) Encaissement / (Remboursement) de l'obligation locative (5,0) (4,4) Intérêts sur obligation locative (0,2) (0,2) Dividendes versés 0,0 (13,2) Produits (Charges) financiers nets encaissés / (décaissés) 0,0 0,1 Flux nets de trésorerie affectés aux opérations de financement (7,0) (22,3) Incidence des variations des cours de devises 0,0 0,0 Variation de la trésorerie disponible nette 55,2 (9,7) Trésorerie courante nette à la clôture de l'exercice 284,7 211,8 Passifs financiers affectés au financement du Groupe et (45,9) (51,1) obligations locatives Excédent net de trésorerie 238,8 160,7 33 BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2020 au 31 déc 2019 Variation Actifs non courants (1) 395,9 412,9 -17,0 Dividendes à recevoir des entreprises associées et co-entreprises 1,1 0,0 1,1 BFR lié à l'activité (2) 14,9 34,5 -19,6 Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat 5,2 (0,1) 5,3 Provisions (23,3) (21,9) -1,4 Excédent net de trésorerie (3) 238,8 179,8 59,0 Capitaux propres 632,6 605,2 27,4 Total bilan 849,7 840,7 9,0 Hors actifs d'impôts différés et nets des dettes sur actifs non courants. En valeur nette de dépréciation, hors impôts exigibles et différés et hors provisions courantes et non courantes. Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe pour 14,4 M€ et des obligations locatives pour 31,5 M€. 34 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 35 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES Covid-19 SI LA TENDANCE POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MÉDIA HORS ÉCHANGES EN FRANCE DEMEURE POSITIVE EN JUILLET, LA VISIBILITÉ RESTE EXTRÊMEMENT FAIBLE AU-DELÀ, NOTAMMENT POUR LE DERNIER QUADRIMESTRE 2020 QUI EST DÉTERMINANT POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES ANNUEL. 36 01 FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES-CLÉS 02 ACTIVITÉS 03 RÉSULTATS SEMESTRIEL 2020 04 ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 05 QUESTIONS RÉPONSES 37 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté NRJ Group SA a publié ce contenu, le 30 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

