NRJ : audiences médiamat juin 2019

+22% de PDA sur un an

+36% de PDA sur un an

+18% de PDA sur un an

+8% de PDA sur un an

+10% de PDA sur un an

+6% de PDA sur un an

RECORDS HISTORIQUES 4+, FRDA-50 ET 25-49

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AudienceS MéDIAMAT juin 2019

LES SUCCèS DU MOIS DE JUIN

NRJ 12 : MEILLEURE PDA MENSUELLE AUPRÈS DES FRDA-50 DEPUIS MAI 2014

séries

UNFORGETTABLE : 747 000 tvsp // 4.0% de PDA 4+ // 3.2% de PDA FRDA-50

LEADER TNT 4+ (26/06/2019 en PT)

THE BIG BANG THEORY : 242 000 tvsp // 2.2% de PDA 4+ // 7.1% de PDA FRDA-50 // 6.3% de PDA 25-49LEADER TNT 4+, FRDA-50et 25-49(Samedis de 12h00 à 14h30)

magazines

CRIMES : 583 000 tvsp // 2.4% de PDA 4+ // 3.6% de PDA FRDA-50 //2.8% de PDA 25-49 (10/06/2019 en PT)

HÉRITAGES : 521 000 tvsp // 2.7% de PDA 4+ // 5.2% de PDA FRDA-50 //3.7% de PDA 25-49 (27/06/2019 en PT)

CRIMES ET FAITS DIVERS : 510 000 tvsp // 2.3% de PDA 4+ // 4.3% de PDA FRDA-50 //3.1% de PDA 25-49 (03/06/2019 en PT)

CRIMES ET FAITS DIVERS LA QUOTIDIENNE : 244 000 tvsp // 2.9% de PDA 4+ // 5.1% de PDA FRDA-50 // 4.3% de PDA 25-49

(LV - 13h40)

cinéma

3 DAYS TO KILL : 591 000 tvsp // 3.1% de PDA 4+ // 2.9% de PDA FRDA-50 // 3.4% de PDA 25-49

PREDICTIONS : 585 000 tvsp // 2.6% de PDA 4+ // 3.6% de PDA FRDA-50 // 4.3% de PDA 25-49

CHéRIE 25 : MEILLEURE PDA FRDA-50 HISTORIQUE ET plus forte hausse frda-50 toutes chaînes confondues AVEC +0.4 PT FRDA-50 SUR UN AN

séries

DOWNTON ABBEY : 417 000 tvsp // 2.3% de PDA 4+ // 1.6% de PDA FRDA-50 // 1.2% de PDA 25-49LEADER TNT HD (Samedis en PT)

DALLAS : 2.1% de PDA FRDA-50 //1.5% de PDA 25-49 (LV - 14h)

+1.1 pt FRDA-50 et +0.5 pt 25-49 sur un an (LVJuin 2019 vs. LVJuin 2018, 14h00 - 14h45)

MAGAZINE

LES ENQUÊTES IMPOSSIBLES : 2.0% de PDA 4+ // 3.2% de PDA FRDA-50 // 2.4% de PDA 25-49(LMJV -15h45)

cinéma

DE ROUILLE ET D'OS : 594 000 tvsp // 2.7% de PDA 4+ // 3.6% de PDA FRDA-50 // 2.7% de PDA 25-49

LES FEMMES DE L'OMBRE : 436 000 tvsp // 2.2% de PDA 4+ // 1.7% de PDA FRDA-50 // 1.4% de PDA 25-49

AMOUR ETTURBULENCES : 427 000 tvsp // 1.8% de PDA 4+ // 2.1% de PDA FRDA-50 // 2.1% de PDA 25-49

Source : Médiamétrie,Médiamat,FRDA= FemmesResponsablesdesAchats,Audiencechaîneenjourdevision,Audiences programmesenréaffectation

