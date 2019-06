NRJ : compte rendu AGM 15.05.2019

Paris, le 3 juin 2019

COMPTE-RENDU

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE

DU 15 MAI 2019

Les actionnaires de la société NRJ GROUP se sont réunis, le 15 mai 2019, en assemblée générale mixte annuelle, au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX, Président Directeur Général. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 69.216.220 actions sur les 77.429.950 actions ayant le droit de vote et à ces actions présentes, représentées ou liées à des votes par correspondance étaient attachées 131.999.729 voix.

Après avoir ouvert l'assemblée et constaté que celle-ci était régulièrement constituée, Monsieur Jean- Paul BAUDECROUX a présenté les chiffres clés 2018.

Puis Madame Maryam SALEHI, Directeur Délégué à la Direction Générale, a commenté les activités du groupe en 2018.

Monsieur Philippe BOINDRIEUX, Directeur Délégué Finances, Activités Internationales et Développement, a ensuite présenté la performance financière de chacune des activités du Groupe ainsi que l'information du 1er trimestre 2019 publiée le 6 mai 2019.

Enfin, après présentation par les Commissaires aux comptes de leurs rapports, Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX a évoqué l'évolution récente de NRJ GROUP et ses perspectives.

Ces exposés terminés, Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX a indiqué que la Société a reçu des questions écrites de deux actionnaires et Madame Maryam SALEHI et Monsieur Philippe BOINDRIEUX ont procédé à la lecture des 30 questions écrites posées et aux réponses correspondantes arrêtées par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 14 mai 2019.

Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX a ensuite ouvert les débats qui ont principalement porté sur (i) des demandes de précisions relatives à des données financières, (ii) l'environnement publicitaire et les audiences en ce début de 2ème trimestre 2019 et (iii) le cours de bourse et le rachat d'actions.

Pour finir, les résolutions ont été mises au vote des actionnaires. Toutes les résolutions ont été adoptées à l'exception de la dixième résolution relative à une délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société www.nrjgroup.fr

NRJ GROUP

Société anonyme au capital de 781.076,21 € Siège social : 22 rue Boileau 75016 Paris 332 036 128 RCS PARIS