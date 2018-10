NRJ : hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NRJ a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 89,5 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 6,2% par rapport à la même période en 2017. Par ailleurs le groupe annonce que ce dernier s'élève à 282,7 millions d'euros pour les neufs premiers mois de l’exercice 2018, en hausse de 4,6% par rapport à la même période en 2017.Une croissance soutenue par l'ensemble des activités du groupe au troisième trimestre.En effet, le pôle radio enregistre un retour à la croissance avec +3,6 % et améliore la tendance du début d'année et son chiffre d'affaires qui n'est plus en retrait que de 1,7 % sur les neufs premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2017.Par ailleurs, le chiffre d'affaires du pôle TV poursuit sa dynamique avec une croissance de 3,8 % au troisième trimestre à 19,3 millions d'euros, après un troisième trimestre 2017 déjà en croissance. Sur les neufs premiers mois de l'année, le pôle TV enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de 8,6 % à 66,8 millions d'euros.Enfin, le pôle diffusion affiche un chiffre d'affaires de 15,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 19,8 % par rapport à la même période en 2017. Sur les neufs premiers mois, ce dernier enregistre une hausse de 24,9 % par rapport à la même période en 2017.