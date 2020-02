NRJ : le CA 2019 s'affiche à 406,6 millions d'euros

05/02/2020 | 18:32

Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe NRJ s'inscrit en retrait de -1,6% au quatrième trimestre 2019, et s'affiche à 113,7 millions d'euros.



Dans le détail, le pôle radio progresse de +0,4% (69,1 millions d'euros), tandis que les pôles Télévision et Diffusion reculent respectivement de -5% et -8,9%.



Sur l'ensemble de l'année, les revenus reculent de -1,1%, à 406,6 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.