NRJ : nomination d'un directeur stratégie digitale et études

11/09/2018 | 15:40

Le groupe NRJ annonce la nomination de Charles d'Aboville en qualité de directeur de la stratégie digitale et des études. A ce titre, il est rattaché directement au PDG du groupe de médias, Jean-Paul Baudecroux.



Charles d'Aboville sera chargé de définir et développer la stratégie digitale pour l'ensemble des médias du groupe NRJ ainsi que de diriger les études et la recherche musicale des radios et télévisions du groupe.



Après plusieurs expériences notamment chez Universal Music, Lagardère Active ou encore RTL, il est arrivé dans chez NRJ en 2011 en qualité de directeur des études radio, TV et multimédia des marques médias du groupe.



