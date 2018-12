NRJ : nomme une directrice des relations presse

03/12/2018 | 14:15

NRJ annonce la nomination de Delphine Bourdet-Lefebvre, jusqu'alors le poste de directrice du service de presse du pôle TV, en qualité de directrice des relations presse de l'ensemble du groupe.



Au titre de ses nouvelles responsabilités, elle aura pour mission de définir et de mettre en oeuvre les actions de communication à destination de la presse pour assurer la promotion des trois chaînes de télévision, des quatre antennes radios et des événements .



Après avoir travaillé pour le groupe Viacom, Delphine Bourdet-Lefebvre a rejoint le groupe NRJ en 2005 en tant que chargée de la communication de NRJ 12. Sa mission a ensuite été élargie avec le lancement de NRJ Hits puis de Chérie 25.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.