NRJ : nouveau directeur délégué des médias musicaux

22/11/2018 | 07:49

NRJ Group annonce la nomination de Gaël Sanquer, à compter du 23 novembre, en qualité de directeur délégué des médias musicaux du groupe, en remplacement de Morgan Serrano et rattaché directement au PDG Jean-Paul Baudecroux.



Il sera chargé notamment de diriger la programmation musicale et la direction éditoriale pour les quatre réseaux radiophoniques du groupe : NRJ, Nostalgie, Chérie, et Rire & Chansons. Il sera également en charge de la direction des programmes à l'international.



Gaël Sanquer a rejoint le groupe en 2010, en qualité de directeur d'antenne de NRJ. Nommé directeur des antennes des filiales étrangères en 2012, il exerce depuis 2013, les responsabilités de directeur des antennes radio du groupe.



