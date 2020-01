speed10 - Haussier Cours d'entrée : 8.11 Le chiffre d'affaires consolidé de NRJ group au 1er trimestre 2011 s'élève à 82,8 ME contre 74,1 ME au 1er trimestre 2010, en progression de 11,7% ou +12,1% à périmètre et taux de change comparables.



Cette évolution intègre l'effet négatif résiduel de l'arrêt de la comédie musicale Cléopâtre après les dernières représentations données en janvier 2010.



Hors Cléopâtre, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 15,5%.



Le chiffre d'affaires des activités purement média en France soit radio, internet et télévision a progressé quant à lui de 14,9% entre le 1er trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011.



Au cours du 1er trimestre 2011, hors Cléopâtre, les charges opérationnelles du groupe se sont inscrites en hausse.



Cette croissance des charges est liée notamment au développement des pôles Télévision et Diffusion, aux effets de périmètre à l'International et à la hausse des charges du pôle Médias Musicaux et Evénementiel du fait principalement de la croissance de l'activité.



Dans le détails des différentes activités, le chiffre d'affaires du pôle 'Média Musicaux et Evénementiel' s'est monté à 46,9 ME, en croissance de 8,6%. L'activité du pôle 'Télévision' s'est élevée à 17,6 ME, soit une forte hausse de 36,4%. Les 'Activités Internationales' dégagent un chiffre d'affaires de 8,4 ME, en hausse de 12% (+12,5% à périmètre et taux de change comparables). En revanche avec l'arrêt de Cléopâtre, les 'Spectacles et Autres Productions' voient leur chiffre d'affaires se tasser à 500 KE 1er trimestre 2011 contre 2,8 ME au 1er trimestre 2010. Le pôle accuse un repli d'activité de 82,1%. Enfin, le pôle 'Diffusion' poursuit son développement. Sa contribution au chiffre d'affaires consolidé atteint 9,4 ME à comparer à 7,7 ME au 1er trimestre 2010 (+22,1%).



NRJ Group fait part d'un bon début de 2ème trimestre 2011, puisque le groupe indique avoir enregistré "une progression de ses recettes publicitaires en France".