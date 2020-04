NSE : Annexe des comptes annuels - 31 12 2019 0 17/04/2020 | 17:52 Envoyer par e-mail :

Faits caractéristiques ................................................................................................................................................. 6 2. Principes et méthodes comptables ............................................................................................................................ 8 2.1. Principes généraux ........................................................................................................................................... 8 2.2. Méthodes comptables ....................................................................................................................................... 9 3. Notes relatives au bilan et au compte de résultat .................................................................................................... 14 4. Autres informations.................................................................................................................................................. 27 Page 2 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 BILAN- ACTIF(Montants en euros) 31/12/2019 31/12/2018 ACTIF Notes Amort. & Brut Net Net Dépréc. Immobilisations incorporelles 1 7 086 067 3 913 926 3 172 141 4 082 855 Immobilisations corporelles 2 13 425 705 10 523 171 2 902 534 2 702 182 Immobilisations financières 3 6 738 672 1 256 538 5 482 134 6 089 035 ACTIF IMMOBILISE 27 250 444 15 693 635 11 556 809 12 874 072 Stocks et encours 4 - 5 16 265 707 3 291 802 12 973 906 12 689 920 Avances et acomptes versés sur commandes 1 065 613 - 1 065 613 588 467 Créances clients et comptes rattachés 6 - 5 - 10 21 542 450 128 370 21 414 079 19 437 942 Autres créances 6 - 5 - 10 3 069 102 521 489 2 547 613 4 080 678 Valeurs mobilières de placement 20 463 - 20 463 20 463 Disponibilités 2 499 029 - 2 499 029 998 264 Charges constatées d'avance 6 530 500 - 530 500 315 209 ACTIF CIRCULANT 44 992 864 3 941 661 41 051 202 38 130 943 Ecarts de conversion Actif 129 201 - 129 201 247 155 TOTAL ACTIF 72 372 508 19 635 296 52 737 212 51 252 170 Page 3 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 BILAN - PASSIF (Montants en euros) PASSIF Notes 31/12/2019 31/12/2018 Capital 5 232 972 5 232 972 Primes d'émission, de fusion, d'apport, 9 108 102 9 108 102 Réserve légale 523 297 523 297 Report à nouveau 7 937 977 7 469 356 Résultat de l'exercice 5 425 342 468 621 Provisions réglementées 369 741 288 825 CAPITAUX PROPRES 7 28 597 431 23 091 174 Provisions pour risques 609 639 689 344 Provisions pour charges 438 695 481 900 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8 1 048 334 1 171 245 Emprunts obligataires convertibles 9 - 10 - - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9 - 10 4 289 219 8 767 301 Emprunts et dettes financières diverses 9 - 10 23 049 23 049 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 473 803 6 058 006 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 - 10 6 106 434 7 254 129 Dettes fiscales et sociales 9 - 10 7 760 942 4 447 644 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 - 10 8 244 - Autres dettes 9 - 10 15 695 297 535 Produits constatés d'avance 9 - 10 287 348 - DETTES 22 964 734 26 847 665 Ecarts de conversion Passif 126 714 142 087 TOTAL PASSIF 52 737 212 51 252 170 Page 4 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 COMPTE DE RESULTAT(Montants en euros) Compte de résultat Notes 31/12/2019 31/12/2018 12 mois 12 mois Vente de marchandises 4 130 403 5 624 286 Production vendue (biens) 27 944 675 23 880 215 Production vendue (services) 32 482 634 27 672 137 Produits des activités annexes 40 278 55 630 Montant net du chiffre d'affaires 11 64 597 990 57 232 267 Production stockée 312 157 810 726 Production immobilisée 204 437 209 677 Subventions d'exploitation 573 735 Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges 13 2 248 306 924 772 Autres produits 10 468 23 852 PRODUITS D'EXPLOITATION 67 373 932 59 202 030 Achats et variations de stocks de marchandises 3 047 235 4 725 094 Achats et variations de stocks de MP et autres approvisionnements 14 814 222 12 458 024 Autres achats et charges externes 12 19 773 692 17 740 311 Impôts, taxes et versements assimilés 1 176 362 1 212 487 Salaires et traitements 12 793 440 12 773 755 Charges sociales 4 857 830 4 679 798 Dotations aux amortissements et dépréciations 13 1 922 361 3 346 547 Autres charges 516 155 111 376 CHARGES D'EXPLOITATION 58 901 297 57 047 392 RESULTAT D'EXPLOITATION 8 472 635 2 154 639 Produits financiers 705 370 829 505 Charges financières 1 644 612 1 577 976 RESULTAT FINANCIER 14 (939 242) (748 471) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 533 393 1 406 168 Produits exceptionnels 2 359 657 665 437 Charges exceptionnelles 1 121 370 1 853 244 RESULTAT EXCEPTIONNEL 15 1 238 287 (1 187 807) Participation des salariés aux résultats 1 251 635 - Impôts sur les bénéfices 16 2 094 703 (250 260) RESULTAT NET 5 425 342 468 621 Page 5 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 1. FAITS CARACTERISTIQUES L'exercice 2019 a été plus particulièrement marqué par les évènements suivants : En France La croissance de 12.87 % du chiffre d'affaires avec une hausse remarquée des activités de la BU Conception et de la BU Intégration (respectivement de 12.92 % et 21.18 %).

BU Conception : La restructuration de la BU Conception avec la fermeture du site de Cuers et le transfert du bureau d'études des activités vers les autres sites du groupe porte ses fruits, avec notamment un meilleur résultat de la BU Conception basée uniquement aujourd'hui sur le site de Soyons. Le développement d'une nouvelle offre d'ensembles de signalisation ferroviaire et une diversification réussie de la conception d'écrans durcis pour les véhicules. La dynamique de notre activité de modification « NVIS » pour le vol de nuit sous jumelles de vision nocturne. Le renforcement de la diversification vers la production d'équipements ferroviaires. L'incendie partiel de notre site de Soyons en début d'année avec un décalage de chiffre d'affaires à rattraper sur le deuxième semestre.

BU Intégrations

La bonne tenue de nos activités de la BU Intégration, le renforcement de son positionnement auprès d'acteurs du secteur militaire terrestre et la poursuite du programme d'amélioration de performance sur l'ensemble des sites du Groupe en France.

BU Services :

La progression continue de l'activité de la BU Services dans le domaine de l'informatique et de la

Défense avec de fortes perspectives sur le secteur de la Défense et à l'international. A noter la signature dans ce cadre d'un nouveau contrat de soutien drones militaires et de nouveaux contrats de maintenance d'équipements dans de grands groupes français, toujours dans la Défense.

A noter la baisse des activités services de réparation d'équipements dans le secteur aéronautiques en proie à un changement de modèle de l'organisation de sous-traitance. Dans nos filiales Mise en place d'une Direction du développement de nos filiales internationales.

Déploiement de nos activités à l'international avec le lancement d'une nouvelle filiale en Inde NSE India, basée à Bangalore, qui est dédiée aux activités de réparation d'équipements électroniques et d'assemblage de produits propres.

Egalement la création de la filiale NSE TLS (Technique Logistique Services) basée à Montréal au Canada, pour adresser les marchés de soutien technique et logistique en Amérique du Nord (Canada, USA) dans les secteurs aéronautique, transports, Défense. La société NSE TLS a gagné un premier marché très structurant dans le secteur transports.

Le rebond de l'activité de NSE AUTOMATECH, filiale au Canada, notamment sur les marchés du médical (prothèses et outillage médical) et dans l'aéronautique, se développement également dans le secteur de la Page 6 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 Défense. Un plan de développement a été mis en œuvre de 2019 à 2021 avec une augmentation de chiffre d'affaires très significative. Au Brésil, NSE Brasil continue de souffrir de la crise politico-économique du pays. Les résultats sont en perte mais nous restons toujours confiants sur la reprise, en maintenant un minimum d'activités, notamment dans les secteurs où nous sommes concernés, l'aéronautique et la Défense.

politico-économique du pays. Les résultats sont en perte mais nous restons toujours confiants sur la reprise, en maintenant un minimum d'activités, notamment dans les secteurs où nous sommes concernés, l'aéronautique et la Défense. Au Maroc, notre filiale NSE Aéro Maroc s'est fortement développée en 2019 sur la base de contrats de câblage et d'intégration et prestations en sous-traitance de NSE BU Intégrations concourant ainsi à optimiser le coût moyen et à améliorer la compétitivité.

sous-traitance de NSE BU Intégrations concourant ainsi à optimiser le coût moyen et à améliorer la compétitivité. En Inde, notre filiale HICAL NSE a pâti du nouveau décalage du programme RAFALE. Les arrêtés de comptes de l'exercice 2019/2020 s'arrêtent pour toutes les entreprises du pays au 30 mars et devraient atteindre un objectif d'équilibre. Le carnet de commandes est beaucoup plus significatif pour l'année 2020. Le Chiffre d'affaires de NSE en consolidé progresse de 14 % sur 2019 par rapport à 2018 pour arriver à un montant de 76,038 M€. Son résultat « part du groupe » atteint 5,855 M€ à comparer à 1,086 M€ en 2018. L'EBITDA du chiffre d'affaires consolidé en 2019 est de 11,177 M€ en 2019 à comparer à 5,160 M€ en 2018. Page 7 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 2.1. PRINCIPES GENERAUX Tous les montants sont exprimés en euros, sauf mention contraire. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables,

indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les règlements de l'Autorité des Normes Comptables 2016-07 du 4 novembre 2016 et 2015-06 du 23 novembre 2015, modifiant le règlement 2014-03 relatif au Plan Comptable Général. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. L'exercice a une durée de 12 mois, tout comme l'exercice précédent. Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes sont identiques à celles du dernier exercice clos le 31 décembre 2018. Page 8 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 2.2. METHODES COMPTABLES 2.2.1. Immobilisations incorporelles Frais de développement La société a opté pour la méthode préférentielle de l'activation de ses frais de développement (hors frais de recherche) répondant aux six critères d'activation prévus par le Plan Comptable Général : Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;

Intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;

Capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;

Façon dont l'immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables (existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité) ;

elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité) ; Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;

Capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement. Seuls les coûts (directs et indirects) qui sont directement attribuables à la production de l'immobilisation sont désormais incorporables au coût de production : Le coût d'acquisition des matières premières consommées,

Les charges directes de production, comprenant notamment les salaires et autres coûts liés au personnel directement engagé pour générer l'actif ainsi que les coûts de dépôt de brevet. Les frais de développement sont amortis à compter de la mise en service des immobilisations produites, sur leur durée réelle d'utilisation, qui varie de 3 à 5 ans en fonction de la nature des projets En cas d'échec ou de perspectives commerciales insuffisantes, un amortissement exceptionnel est comptabilisé pour la valeur nette comptable et l'immobilisation incorporelle est sortie du bilan. Fonds de commerce Les fonds de commerce correspondent : aux fonds commerciaux inscrits en comptabilité pour les montants figurant dans les actes d'acquisition des sociétés rachetées ;

aux malis techniques de fusion résultant de la différence entre l'actif net comptable des sociétés absorbées et la valeur nette comptable de ces participations dans les comptes de la société NSE. Les malis techniques de fusion résultent de la différence entre l'actif net comptable des sociétés absorbées et la valeur nette comptable de ces participations dans les comptes de la société. En application des dispositions du règlement 2015-06 de l'ANC relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, l'analyse menée par la société au 1erjanvier 2016 l'a conduit à réaffecter par nature certains malis de fusion et à revoir la durée d'utilisation des fonds commerce. Affectation des malis techniques

La mali technique, d'un montant de 1,3 M€ issu de la fusion avec la société NSE en 2015 a ainsi été rattaché au terrain et constructions liées et amorti en conséquence depuis le 1 er janvier 2016. Page 9 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 Amortissement des fonds de commerce dont la durée d'utilisation est limitée

L'article 214-3 modifié du PCG prévoit l'amortissement des fonds commerciaux lorsque leur durée d'utilisation est limitée au regard de critères inhérents à son utilisation par la société. Les fonds sont alors amortis sur leur durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, sur 10 ans.

En 2016, la société a identifié un fonds commercial d'une valeur de 321 K€ dont la durée n'a pu être déterminée de façon fiable et a décidé de l'amortir sur 10 ans à compter du 1 er janvier 2016.

L'article 214-3 modifié du PCG prévoit l'amortissement des fonds commerciaux lorsque leur durée d'utilisation est limitée au regard de critères inhérents à son utilisation par la société. Les fonds sont alors amortis sur leur durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, sur 10 ans. En 2016, la société a identifié un fonds commercial d'une valeur de 321 K€ dont la durée n'a pu être déterminée de façon fiable et a décidé de l'amortir sur 10 ans à compter du 1 janvier 2016. Test de dépréciation annuel

L'article 214-15 modifié du PCG prévoit pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, la réalisation d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice qu'il existe ou non un indice de perte de valeur, afin de tenir compte d'éventuelles évolutions ayant pu diminuer leur rentabilité et leur valeur. En cas de perte de valeur, une provision pour dépréciation est comptabilisée.

Une dépréciation d'un montant de 65 K€ a été comptabilisée au 31 décembre 2019. Logiciels Les logiciels sont comptabilisés à leur coût d'acquisition et amortis sur une durée de 1 à 5 ans. 2.2.2. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition, c'est à dire au prix d'achat augmenté des frais accessoires. L'amortissement est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service sur la durée d'utilisation probable : ▪ Terrains non amortis ▪ Constructions 20 ans ▪ Installations techniques, matériel et outillage industriel 5 ans ▪ Installations générales, agencements divers 10 ans ▪ Matériel de transport 4 ans ▪ Matériel de bureau et informatique 3 ans Les actifs immobilisés corporels font l'objet d'une dépréciation lorsque, du fait d'événements ou de circonstances intervenus au cours de l'exercice, leur valeur économique apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. Il n'existe pas d'immobilisations significatives susceptibles de donner lieu à une approche par composants. 2.2.3. Immobilisations financières Les immobilisations financières correspondent aux éléments suivants : Titres de participations des filiales de la société

Titres d'autocontrôle

Prêts versés à un organisme collecteur de la participation à l'effort construction

Dépôts de garantie Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice la valeur des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. La plus faible de ces deux valeurs est retenue au bilan. La valeur d'inventaire correspond pour les titres de participations à la valeur d'usage déterminée en fonction de l'utilité que la participation présente pour l'entreprise et pour les actions propres au cours moyen de bourse du dernier mois de l'exercice. La valeur d'usage des titres de participation est déterminée selon une approche multicritères (quote-part de situation nette, valeur de marché, perspectives de rentabilité), utilisant, le cas échéant, la méthode des cash-flow actualisés. Page 10 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 2.2.4. Stocks Les stocks de produits sont valorisés à leur coût de production qui comprend les coûts directs de production et les frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les stocks de produits finis sont suivis selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP). Les marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation des stocks est constatée, le cas échéant, pour la différence entre la valeur comptable et la valeur de réalisation, déduction faite des frais commerciaux de vente. La provision pour dépréciation des stocks est calculée comme suit : Pour les sites de production, les articles dont la date du dernier mouvement est antérieure à 3 ans sont totalement dépréciés ;

Pour les sites de maintenance, les articles dont la date du dernier mouvement est antérieure à 2 ans sont totalement dépréciés. 2.2.5. Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 2.2.6. Opérations en devise Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les gains et pertes de changes relatifs aux opérations d'exploitation sont comptabilisés en autres produits ou charges d'exploitation. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce cours est portée en " écart de conversion ". En l'absence de couverture de change, les écarts de conversion actifs (pertes de change latentes) non compensés font l'objet d'une provision pour risques. Les profits de change latents ne sont pas comptabilisés conformément au principe de prudence, mais sont réintégrés fiscalement. 2.2.7. Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l'objet d'une provision calculée pour chaque ligne de titre d'une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées selon la méthode PEPS (ou FIFO) - Premier Entré Premier Sorti. Les plus-values latentes sont réintégrées fiscalement. 2.2.8. Provision pour risques Des provisions sont constituées pour faire face aux coûts relatifs aux risques et charges en cours. La politique de la Société en matière de provisions sur litiges et contentieux consiste à apprécier à la clôture de chaque exercice les risques financiers de chaque litige et des possibilités qui lui sont associées. Une provision pour garantie donnée aux clients est estimée et comptabilisée afin de couvrir le coût des réparations (pièces et main d'œuvre) sur les produits et services vendus. La garantie contractuelle est généralement de un an. Page 11 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 2.2.9. Reconnaissance du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires comprend principalement la vente de produits et de prestations de services. Produits Les ventes concernent les produits suivants : Produits propres (maîtrise complète par NSE de l'ensemble des spécifications des produits) ;

Conception d'équipements (développés sur cahier des charges d'un donneur d'ordre) ;

produits repris en fabrication pour le traitement de l'obsolescence. Le chiffre d'affaires est reconnu au moment du transfert des risques et avantages aux clients, correspondant généralement à la livraison des produits. Il n'existe pas de contrats à long terme compte tenu du délai de fabrication réduit. Services Les prestations de services correspondent essentiellement à l'activité de réparation des produits vendus. Il n'existe pas de contrats de maintenance annuelle. Le chiffre d'affaires est généré une fois les réparations réalisées. 2.2.10. Résultat exceptionnel Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle de la société. 2.2.11. Transaction avec des parties liées Sur l'exercice, la société n'a pas conclu avec des parties liées de transactions telles que définies dans la note de Présentation du Règlement 2010-02 de l'Autorité des Normes Comptables. 2.2.12. Indemnités de fin de carrière Conformément aux dispositions de la loi française, la société s'affranchit de ses obligations de financement des retraites du personnel en France par le versement aux organismes qui gèrent les programmes de retraite des cotisations calculées sur la base des salaires. Il n'y a pas d'autre engagement lié à ces contributions. La loi française exige également, le cas échéant, le versement en une seule fois d'une indemnité de départ en retraite. Cette indemnité est déterminée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ. Les droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans l'entreprise à l'âge de la retraite. Les indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chacun des salariés présents à la clôture en fonction de son ancienneté théorique le jour de son départ en retraite, conformément à la recommandation 2013-02 sur les engagements de retraite adoptée par l'ANC en novembre 2013. Le montant des engagements est évalué selon la méthode des unités de crédit projetées qui est une méthode rétrospective avec salaire de fin de carrière. Cette méthode consiste à calculer le montant des droits projetés à la retraite au prorata de l'ancienneté sur la période de constitution de ces droits. Page 12 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 Les hypothèses de détermination des indemnités de fin de carrière (IFC) ont donc été déterminées comme suit : Hypothèses 2019 Hypothèses 2018 Modalités de départ à la retraite -Pour l'ensemble des salariés : départ -Pour l'ensemble des salariés : départ volontaire à 63 ans. volontaire à 63 ans. Application d'un taux de charges sociales 42 % 42 % Taux d'actualisation 0.7617% 1,5586% Tables de mortalité Tables INSEE 2010-2012 Tables INSEE 2012-2016 Taux d'augmentation des salaires (inflation 2% 2% incluse) Taux de rotation Taux moyen de 10%, lissé par classe d'âge à Taux moyen de 10%, lissé par classe d'âge à l'aide d'une fonction décroissante l'aide d'une fonction décroissante Les hypothèses retenues appellent les précisions suivantes : Le taux de progression moyen des salaires a été déterminé toute catégorie socio-professionnelle confondue et quel que soit l'âge des salariés ;

socio-professionnelle confondue et quel que soit l'âge des salariés ; Les tables de mortalité INSEE sont communément utilisées pour l'engagement des indemnités de fin de carrière en France ;

Le taux d'actualisation doit correspondre au taux de rendement des entreprises de première qualité, de même monnaie et de même duration que les engagements évalués. Au 31 décembre 2019, la duration du régime est de 11 ans. Le taux d'actualisation retenu est le taux Corporate Non Financial AA +10 ans de la zone euro selon la source iboxx ;

Pour tenir compte de la plus grande mobilité des plus jeunes tranches d'âge, le taux de sortie moyen est réparti par âge en utilisant une fonction décroissante. Aucune distinction n'a été effectuée entre les différentes catégories socio- professionnelles.

La société externalise une part significative du financement de son engagement auprès d'une compagnie d'assurance au travers du versement de primes figurant dans les charges de l'exercice. La différence entre le montant de l'engagement total au titre des indemnités de fin de carrière et le montant dont le financement est externalisé auprès de la compagnie d'assurance est mentionnée en engagements hors bilan.

Les versements effectués porteurs d'intérêts s'élèvent à 440 milliers d'euros. Aucun versement n'a été réalisé au cours de l'exercice.

Suite à la fusion intervenue en 2015, la société avait inscrit dans ses comptes une provision pour indemnité de fin de carrière de 847 K€, provision constituée par la société absorbée lorsque l'engagement de retraite était supérieur à la couverture externalisée. La société a décidé de ne pas réévaluer cette provision et de la reprendre au fur et à mesure de son utilisation effective. Au regard des départs intervenus sur l'exercice, la provision a été reprise à hauteur de 43 K€ et s'élève ainsi à 439 K€ au 31 décembre 2019. Page 13 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 3. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Acquisitions / Cessions / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31/12/2018 Virements poste Reclassements 31/12/2019 Diminution à poste Logiciels 3 403 112 46 954 3 450 067 Fonds de commerce 1 315 830 1 315 830 Frais de développement 2 313 978 145 941 (1 239 408) 1 220 511 Autres immobilisations incorporelles 1 079 260 - 1 079 260 Immobilisations incorporelles en cours - 20 400 20 400 Total brut des immobilisations incorporelles 8 112 180 213 295 (1 239 408) - 7 086 067 Logiciels 2 704 270 338 391 3 042 661 Fonds de commerce 195 781 32 160 227 941 Frais de développement 1 122 968 743 705 (1 239 408) 627 266 Autres immobilisations corporelles 6 306 9 753 16 059 Total des amortissements et dépréciations 4 029 325 1 124 009 (1 239 408) - 3 913 926 TOTAL net des immobilisations incorporelles 4 082 855 (910 714) - - 3 172 141 Le montant des fonds de commerce se décompose comme suit : Au 31 décembre 2019 Brut Dépréciation Net Soditech 350 000 350 000 Activité logistique NSE 338 398 338 398 E-Track 321 614 (128 641) 192 973 Bayo 206 517 206 517 Taverny 65 000 (65 000) - Autres 34 301 (34 301) - TOTAL net des fonds de commerce 1 315 830 (227 942) 1 087 888 Les autres immobilisations incorporelles concernent des savoirs faire et des habilitations comptabilisées en 2009 pour 1 050 000 €. Le détail de ces savoirs faire est le suivant : ISO 9001 Qualité EN 9100 Certification qualité AQAP 21 10 qui permet de travailler pour l'OT AN dans le domaine de la Défense obtenue en 2010 et PART 145 « Maintenance pour la partie électrique » Agréments aéronautique POA PART 21 G pour la production APDOA PART 21 pour la conception Habilitations Défense Page 14 / 31 NSE SACOMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 2 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Acquisitions / Cessions / IMMOBILISATIONS CORPORELLES 31/12/2018 Virements poste Reclassement 31/12/2019 Diminution à poste Terrains 252 595 - 252 595 Constructions 3 923 789 48 561 103 065 4 075 415 Installations et agencements 2 554 533 27 155 (2 574) (180 541) 2 398 573 Matériel et outillage industriel 3 559 925 257 227 (64 264) 42 057 3 794 944 Matériel de transport 80 217 - 80 217 Matériel et mobilier de bureau et informatique 2 217 744 207 768 (8 487) 35 557 2 452 582 Immobilisations corporelles en cours - 371 379 371 379 Total brut des immobilisations corporelles 12 588 803 912 089 (75 325) 137 13 425 705 Constructions 2 390 972 321 425 2 712 397 Installations et agencements 1 956 005 122 602 (994) 2 077 613 Matériel et outillage industriel 3 330 472 167 637 (63 829) 3 434 280 Matériel de transport 72 170 3 683 - 75 853 Matériel et mobilier de bureau et informatique 2 137 002 94 513 (8 487) 2 223 027 Total des amortissements et dépréciations 9 886 620 709 860 (73 310) 10 523 171 TOTAL net des immobilisations corporelles 2 702 182 202 229 (2 015) 137 2 902 534 Page 15 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 3 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2018 Acquisitions Cessions / 31/12/2019 Diminution Immobilisations financières Titres de participation 3 479 077 25 315 (81 521) 3 422 871 Créances rattachées à des participations 27 322 27 322 Actions propres 2 677 483 (51 125) 2 626 358 Prêts 228 418 - (2 662) 225 756 Dépôts et cautionnements 490 604 39 277 (165 677) 364 203 Autres créances immobilisées 21 086 51 075 72 161 TOTAL Brut 6 923 991 213 297 (398 616) 6 738 672 AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2018 Dotations Diminutions 31/12/2019 Immobilisations financières Titres de participation 178 662 883 692 1 062 354 Actions propres 656 294 (462 110) 194 184 TOTAL Amortissements et Dépréciations 834 956 421 582 - 1 256 538 IMMOBILISATIONS NETTES 6 089 035 5 482 134 Au 31 décembre 2019, la société détient 230.136 actions propres. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Filiales et -part de capital détenue Prêt et avances consentis Montant des cautions et avals donnés par la société Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé Résultat (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos dividendes encaissées par la société au cours de l'exercice participations Quote En milliers d'euros FilialesDésignation Capital autrespropresCapitaux capitalquele (en% ) Brute détenustitresdes Nette sociéténonparetla remboursés comparableValeur Renseignements détaillés concernant les filiales et participations Filiales (plus de 50 % du capital détenu): NSE Aero North America (*) 2 542 218 100% 2 537 1 919 1 690 11 326 (53) NSE Brasil 439 (669) 100% 438 0 508 397 (162) NSE Equipements 3 289 99% 199 199 35 11 NSE Aéro Maroc 30 195 100% 30 30 222 968 234 NSE Téléservices (Maroc) 10 28 60% 6 0 0 0 NSE India 75 18 100% 75 75 57 20 Participations (de 10% à 50 % du capital détenu): HICAL - NSE 71 56 49% 138 138 108 300 2 : les données présentées ci-dessus sont les données consolidées de la société NSE Aéro North América et de sa filiale à 71,16% NSE AUTOMATECH située également au Canada. Les sociétés NSE Hungaria et NSE BM ont cessé leurs activités au cours de l'exercice. La société NSE Téléservices est en sommeil. Page 16 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 4 : STOCKS 31/12/2019 31/12/2018 Brut Dépréciation Net Matières 9 228 414 (2 684 009) 6 544 405 6 606 288 Marchandises 459 208 (227 905) 231 303 221 618 Produits en cours 3 785 680 3 785 680 4 135 648 Produits finis 2 096 478 (376 866) 1 719 611 968 170 Etudes en cours 622 752 622 752 692 464 Divers 73 176 (3 021) 70 155 65 732 Total 16 265 707 (3 291 801) 12 973 906 12 689 920 NOTE 5 : TABLEAU DES DEPRECIATIONS Dépréciations au Augmentations : Diminutions : Dépréciations à début de dotations de reprises de la fin de l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice Immobilisations incorporelles 99 301 - - 99 301 Immobilisations financières 834 956 965 213 - 543 631 1 256 538 Stocks 3 835 497 2 374 - 546 069 3 291 802 Créances clients 534 747 2 595 - 408 972 128 370 Autres créances 18 421 508 091 - 5 023 521 489 TOTAL 5 322 922 1 478 272 - 1 503 694 5 297 500 dont exploitation 4 968 - 955 040 dont financier 1 473 304 - 548 654 dont exceptionnel - - Les dépréciations des titres sont liées pour 347 K€ à notre filiale brésilienne et pour 618 K€ à notre filiale au Canada (impact démarrage NSE TLS). Les dépréciations des autres créances concernent principalement la dépréciation à 100% du compte courant avec la filiale brésilienne d'un montant de 508 K€. Page 17 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 6 : ETAT DES CRÉANCES Montant brut A un an au plus A plus d'un an Créances rattachées à des participations 27 322 - 27 322 De l'actif Prêts 225 756 - 225 756 immobilisé Autres immobilisations financières 436 365 - 436 365 Clients douteux ou litigieux 150 060 - 150 060 Autres créances clients 21 392 390 21 248 373 144 017 Personnel et comptes rattachés 4 603 4 603 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 406 15 406 - De l'actif circulantEtat - Impôts sur les bénéfices - - - Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 378 939 378 939 - Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés - - - Groupe et associés 2 527 223 2 527 223 - Débiteurs divers 142 931 142 931 - Charges constatées d'avance 530 500 530 500 - TOTAL 25 831 494 24 847 975 983 519 Les prêts concernent les sommes versées dans le cadre de la contribution à l'effort construction.

Les autres immobilisations financières concernent principalement des dépôts de garantie versés.

Les débiteurs divers incluent notamment des avoirs fournisseurs à recevoir à hauteur de 113 K€.

Les charges constatées d'avance ont toutes un caractère d'exploitation. Page 18 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 7 : CAPITAUX PROPRES E VOLUTION DES CAPITAUX PROPRES Capital Prime Prime de Réserve légale Report à Résultat Amortissements TOTAL d'émission fusion nouveau dérogatoires Capitaux propres au 31/12/18 5 232 972 1 940 628 7 167 474 523 297 7 469 356 468 621 288 825 23 091 174 Affectation du résultat N-1 468 621 (468 621) - Résultat N 5 425 342 5 425 342 Dotation amortissement dérogatoire 80 915 80 915 Capitaux propres au 31/12/19 5 232 972 1 940 628 7 167 474 523 297 7 937 977 5 425 342 369 741 28 597 431 C APITAL SOCIAL Le capital social s'élève à 5 232 972 euros au 31 décembre 2019. Il est composé de 3.376.111 actions de 1,55 euros de valeur nominale dont 230.136 actions d'autocontrôle P ROVISIONS REGLEMENTEES Suite à la levée des options des contrats de crédit-bail des ensembles immobiliers situés à Brive et à Cuers, la société a réintégré fiscalement la fraction des loyers correspondant à la différence entre la valeur des immeubles lors de la signature des contrats diminuée des prix de levée de l'option (soient un euro pour Brive et 113 K€ pour Cuers) et le montant des amortissements que la société aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire des biens depuis cette date, soit un montant de 899 K€. En 2017 la société avait levé l'option du contrat de crédit-bail de l'ensemble immobilier situé à Abrest et à ce titre avait réintégré fiscalement 755 K€. En 2015 la société avait levé l'option du contrat de crédit-bail de l'ensemble immobilier situé à Soyons et à ce titre avait réintégré fiscalement 470 K€. Suite au sinistre intervenue en 2019, le prix de revient fiscal de cet immeuble est ramené à 338 K€. Afin de pouvoir bénéficier de la déduction fiscale de ces amortissements, des amortissements dérogatoires sont comptabilisés sur la durée probable d'utilisation des deux ensembles immobiliers. Au titre de l'exercice, une charge d'amortissement dérogatoire de 80.915 euros a été comptabilisée en résultat exceptionnel. Page 19 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 8 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Les provisions pour risques et charges se décomposent comme suit : Situation en Augmentations : Diminutions : reprises de l'exercice Situation en fin dotations de début d'exercice d'exercice l'exercice Avec objet Sans objet Provisions pour litiges 190 000 46 000 (45 000) 191 000 Provisions pour garantie 39 942 77 874 (55 173) - 62 644 Provisions pour perte de change 108 616 5 651 (108 616) - 5 651 Autres provisions pour risques et charges 350 786 161 510 (161 952) 350 344 Total provisions pour risques 689 344 291 036 (370 741) - 609 639 Provision pour indemnités fin de carrière 481 900 - (43 205) - 438 695 Autres provisions pour charges - - - Total provisions pour charges 481 900 - (43 205) - 438 695 TOTAL 1 171 245 291 036 (413 946) - 1 048 334 dont exploitation 83 526 (213 553) - dont financier - (105 393) dont exceptionnel 207 510 (95 000) Provisions pour litiges Les provisions pour litiges concernent principalement des litiges salariaux provisionnés en fonction du risque encouru. Provisions pour garantie donnée aux clients Les produits et services concernant essentiellement l'aéronautique sont délivrés dans le cadre de réglementations très strictes garantissant leur fiabilité. Au regard des retours observés une provision pour garantie est comptabilisée afin de couvrir le coût total de retour en garantie des produits fabriqués ou réparés par la société. Autres provisions pour risques Les autres provisions concernent des provisions pour pertes latentes ou avérées sur contrats. Page 20 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 9 : ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et A plus de 5 ans à 5 ans au plus Emprunts obligataires convertibles - - - - Emprunts et à 1 an maximum à l'origine 311 311 dettes auprès étab. crédits à plus d'1 an à l'origine 4 288 908 1 082 786 3 206 122 - Emprunts et dettes financières divers 23 049 23 049 Fournisseurs et comptes rattachés 6 106 434 6 106 434 Personnel et comptes rattachés 2 887 848 2 887 848 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 570 396 1 570 396 Etats et autres Impôts sur les bénéfices 1 409 393 1 409 393 collectivités Taxe sur la valeur ajoutée 1 524 797 1 524 797 publiques Autres impôts, taxes et assimilés 368 508 368 508 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 244 8 244 Groupe et associés (figurant dans les autres dettes) 9 535 9 535 Autres dettes 6 160 6 160 Produits constatés d'avance 287 348 287 348 TOTAL 18 490 931 15 284 809 3 206 122 - Emprunts souscrits en cours de l'exercice - Emprunts remboursés au cours de l'exercice 1 098 148 Les emprunts et dettes financières divers concernent des dépôts de garantie reçus.

La dette d'impôt sur les bénéfices se décompose comme suit : Etat - Impôts sur les bénéfices 31/12/2019 31/12/2018 Crédit impôt recherche (1 091 525) (800 921) Autres crédits d'impôt (8 018) (44 332) Impôts sur les sociétés 2 508 936 51 TOTAL 1 409 393 (845 202) Les produits constatés d'avance ont tous un caractère d'exploitation. Page 21 / 31 NSE SACOMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 10 : CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR Les charges à payer s'analysent comme suit : CHARGES A PAYER 31/12/2019 31/12/2018 Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits Intérêts courus 4 123 3 367 Fournisseurs et comptes rattachés Factures non parvenues 1 578 161 1 757 612 Dettes fiscales et sociales Indemnités de congés payés / RTT / Bonus 1 626 691 1 394 659 Participation et intéressement 1 251 635 - Charges sociales à payer 870 985 528 022 Impôts et taxes à payer 335 028 460 273 Autres dettes Clients - avoirs à établir 4 462 1 177 Autres charges à payer 1 698 1 698 TOTAL 5 672 783 4 146 808 Les produits à recevoir se décomposent comme suit : PRODUITS A RECEVOIR 31/12/2019 31/12/2018 Créances clients Factures à établir 4 455 893 5 836 434 Créances fiscales et sociales Etat - Produits à recevoir - 150 717 Autres créances Fournisseurs - avoirs à recevoir 112 505 62 817 Subventions et autres à recevoir - - TOTAL 4 568 399 6 049 968 . Page 22 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 11 : VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES Le chiffre d'affaires est réalisé sur un seul secteur d'activité. 31/12/2019 31/12/2018 France Export Total Total Vente de marchandises 3 987 856 182 825 4 170 680 5 624 286 Production vendue de biens 15 592 052 12 352 624 27 944 675 23 880 215 Prestations de services 29 026 429 3 456 205 32 482 634 27 727 766 - TOTAL 48 606 336 15 991 654 64 597 990 57 232 267 NOTE 12 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES Les autres achats et charges externes se décomposent comme suit : 31/12/2019 31/12/2018 Achats d'études et de prestations de services 8 251 211 8 269 466 Achats de matières et de fournitures 691 475 971 580 Sous-traitance 3 344 762 1 947 248 Loyers et charges locatives 789 354 861 524 Frais d'entretien 783 272 791 041 Assurance 481 277 408 168 Personnel intérimaire 2 246 673 1 240 607 Honoraires et commissions versées 1 528 868 1 576 814 Déplacements et réceptions 665 471 628 614 Frais postaux et de télécommunications 233 137 255 187 Frais de gardiennage 337 334 374 727 Services bancaires 112 934 144 113 Divers 307 924 271 221 TOTAL 19 773 692 17 740 310 Page 23 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 13 : DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS - TRANSFERTS DE CHARGES Les reprises sur provisions, dépréciations et les transferts de charges inscrits en produits d'exploitation se décomposent comme suit : 31/12/2019 31/12/2018 Reprise dépréciations d'exploitation (cf note 5) 955 040 378 717 Reprise provisions pour risques d'exploitation (cf note 8) 213 553 62 529 Transferts de charges (détail ci-dessous) 1 079 713 483 527 TOTAL 2 248 306 924 773 Les transferts de charges s'analysent comme suit : 31/12/2019 31/12/2018 Dégrèvement CFE et taxes foncières 222 984 Avantages en nature 63 923 55 303 Indemnités SS & prévoyance 18 521 18 952 Indemnités litiges et assurance 984 065 169 228 Refacturations formations 15 799 Divers 13 204 1 261 TOTAL 1 079 713 483 527 Les variations des amortissements, provisions et dépréciations sur l'exercice sont les suivantes : Situation en Augmentations : Diminutions : Situation en fin dotations de reprises de début d'exercice d'exercice l'exercice l'exercice Dépréciations (cf note 5) 5 322 922 1 478 272 (1 503 694) 5 297 500 Provisions réglementées 288 825 111 979 (31 064) 369 741 Provisions pour risques et charges (cf note 8) 1 171 245 291 036 (413 946) 1 048 334 Sous-Total 1 881 287 (1 948 704) Amortissements 1 833 867 (14) TOTAL 3 715 154 (1 948 718) dont exploitation 1 922 361 (1 168 593) dont financier 1 473 304 (654 047) dont exceptionnel 319 489 (126 064) Page 24 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 14 : RESULTAT FINANCIER 31/12/2019 31/12/2018 Produits financiers Revenus des créances rattachées à des participations 50 167 53 655 Intérêts moratoires 56 289 Résultat de change 1 100 4 054 Reprise provision 654 047 771 497 Autres revenus 10 705 370 829 505 Charges financières Intérêts sur emprunts bancaires 163 056 1 184 582 Intérêts sur emprunts groupe 2 825 19 251 Charges nettes sur cession VMP - Résultat de change 5 427 474 Dotations aux provisions 1 473 304 373 669 1 644 612 1 577 976 Total (939 242) (748 471) Les reprises de provisions concernent : la reprise de la dépréciation des actions propres pour 462 K€ ;

la reprise de la provision pour perte de change 2018 de 105 K€ ;

la reprise des dépréciations des titres de participations et créances rattachées des filiales ayant cessé leurs activités au cours de l'exercice, NSE Hungaria et NSE BM, pour 87 K€. Les dotations aux provisions concernent principalement : la dépréciation à 100% des titres de participation et créances rattachées de la filiale brésilienne pour 855 K€ ;

la dépréciation partielle des titres de la filiale canadienne à hauteur de 618 K€. Page 25 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 15 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels Indemnités d'assurance sinistre Soyons 1 751 699 Cession d'actifs immobilisés 184 689 586 821 Pénalités sur affaires 297 206 12 798 Subventions 31 186 Reprises sur provisions pour risques et charges 126 064 25 838 Divers 8 795 2 359 658 665 438 Charges exceptionnelles Sinistre Soyons 293 238 Cession d'actifs immobilisés 232 294 487 727 Pénalités sur affaires 179 242 18 733 Indemnités transactionnelles 82 369 Fermeture du site de Cuers 853 796 Dotations aux provisions et amortissements 319 489 490 612 Divers 14 739 2 377 1 121 371 1 853 245 Total 1 238 287 (1 187 807) NOTE 16 : IMPÔT SUR LES BENEFICES Avant impôt Impôt Net après Décalages Comptable Fiscal correspondant impôt fiscaux Résultat courant avant impôt 7 533 393 7 533 393 (2 154 751) 5 378 642 Résultat exceptionnel 1 238 287 1 238 287 (354 185) 884 102 Participation et intéressement (1 251 635) Crédit impôt recherche 403 653 403 653 Autres crédits d'impôt 10 580 10 580 Toal 8 771 680 - 8 771 680 (2 094 703) 5 425 342 Au 31 décembre 2019 la société NSE n'a plus de déficits reportables. Page 26 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 4. AUTRES INFORMATIONS NOTE 17 : ENGAGEMENTS HORS BILAN T ABLEAU DE SYNTHESE DES ENGAGEMENTS DONNES 31/12/2019 31/12/2018 Engagements financiers Cautions de contre-garantie sur marchés 710 175 2 204 778 Dettes garanties par des sûretés réelles 2 275 751 2 725 180 Autres engagements Engagements de crédit-bail immobilier - - Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés 649 189 407 045 TOTAL 3 635 115 5 337 003 C AUTIONS SUR MARCHES Ces engagements concernent des garanties bancaires données sur des marchés export pour 710 milliers d'euros. H YPOTHEQUE ET NANTISSEMENT La société a consenti un privilège de prêteur de deniers sur le bâtiment CEP d'Abrest en garantie du prêt bancaire de 450 K€ souscrit à cet effet. La société a également hypothéqué le bâtiment de Cuers en garantie d'un prêt bancaire de 800 K€ souscrit en 2018 pour financer la fermeture du site, et le bâtiment A du site d'Abrest en garantie des deux prêts bancaires souscrits en 2018 pour 933 K€ et 950 K€ pour financer le remboursement des emprunts obligataires. I NDEMNITES DE FIN DE CARRIERE Le montant de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière s'élève à 1 528 milliers d'euros au 31 décembre 2019. Sur cet engagement, 440 milliers d'euros sont couverts par le versement de primes à une compagnie d'assurance et 439 K€ sont provisionnés dans les comptes. Le montant de 439 K€ correspond à la provision comptabilisée au 31 décembre 2014 dans les comptes de la société NSE qui a absorbée par la société en 2015. Cette provision est reprise au fur et à mesure de son utilisation effective pour les seuls salariés de la société absorbée. Les nouveaux droits acquis par ceux-ci après la fusion ne sont pas provisionnés. Le solde résiduel de l'engagement hors bilan s'élève donc à 649 milliers d'euros. Page 27 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 18 : EFFECTIF MOYEN Effectif moyen 2019 2018 Ouvriers 49 52 Employés 136 107 Techniciens, agents de maitrise 156 151 Cadres 96 99 Total 437 409 NOTE 19 : REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice 2019 aux organes de direction de la société se décompose comme suit : 31/12/2019 31/12/2018 Les 10 rémunérations les plus fortes 1 054 235 1 025 156 NOTE 20 : HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES La charge de l'exercice relative aux honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 46.800 euros répartie de la façon suivante : Honoraires commissaires aux comptes Certification Autres GRANT THORNTON 28 100 ACCORE 18 700 TOTAL 46 800 - Page 28 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 21 : RISQUE DE MARCHE Risque d'actions La société n'a pas procédé à des investissements en actions hormis les 230.136 actions d'autocontrôle qu'elle détient. Au 31 décembre 2019, la société a constaté une moins-value latente de 194 K€. Risques de taux Au 31 décembre 2019 Emprunts taux variable Emprunts auprès des établissements de crédit 161 470 Emprunts groupe - Total 161 470 Au regard de la structure de sa dette, la société estime que l'augmentation ou la diminution des taux d'intérêts n'aurait pas d'impact significatif sur le résultat. Les emprunts bancaires en cours contractés par NSE sont à taux fixe excepté un emprunt bancaire à taux variable. Risque de change Au 31 décembre 2019, le solde des comptes bancaires de NSE étaient créditeurs de 42 KUSD et 3 KCAD. Par ailleurs, les soldes clients et fournisseurs en devises au 31 décembre 2019, s'élevaient à 357 KUSD et 278 KCAD pour les clients et 236 KCAD pour les fournisseurs. Enfin la société a souscrit un emprunt en dollars canadiens de 2.200 KCAD dont les termes sont similaires avec le prêt d'un montant identique accordé à sa filiale canadienne. En conséquence de la position globale de change, seule une provision pour perte de change de 3 K€ a été comptabilisée. Au 31 décembre 2019 en '000 USD CAD GBP CHF Actifs financiers 399 2 481 12 16 Passifs financiers (236) Position nette avant gestion 399 2 245 12 16 Hors bilan Position nette après gestion 399 2 245 12 16 Page 29 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 NOTE 22 : COMPTES CONSOLIDES Les comptes de la société sont inclus par intégration globale dans les comptes de la société NSE participations dont le siège est sis La Grand Croix - Domaine de la Croix à Nizerolles (03250) et immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 534 226 964. La société établit des comptes consolidés en qualité de société tête de sous-groupe. Les comptes consolidés des deux sociétés sont disponibles à leur siège social. NOTE 23 : EVENEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLOTURE En février 2020, le Conseil de Surveillance a décidé de changer l'organisation du Directoire, Monsieur Guillaume LAURIN ayant souhaité réorienter sa vie professionnelle et ayant quitté l'entreprise : Le Conseil de Surveillance a décidé la nomination à compter du 3 février 2020 de Monsieur Philippe BREL, anciennement Directeur Général et déjà membre du Directoire comme Président du Directoire NSE.

Monsieur Alain ROCHER, déjà membre du Directoire et Directeur de la BU Services a été reconduit dans ses fonctions de membre.

Monsieur Antoine LACOSTE, Directeur commercial du Groupe NSE, a été nommé comme nouveau membre du Directoire.

Pour tous, le mandat est de 3 ans à dater de début février 2020. A noter : La nomination de Monsieur Philippe BREL comme Président de la filiale NSE Aéro North America, notre holding de participation nord-américaine le 22 avril 2020 en remplacement de Monsieur François LACOSTE qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat,

nord-américaine le 22 avril 2020 en remplacement de Monsieur François LACOSTE qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat, La nomination de Monsieur Philippe BREL comme Président de la filiale NSE AUTOMATECH en date du 21 avril 2020 en remplacement de Monsieur François LACOSTE, qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat.

La nomination de Monsieur Philippe BREL comme Président de la filiale NSE India, le 21 Février 2020 en remplacement de Monsieur Guillaume LAURIN qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat,

La nomination de Monsieur Philippe BREL comme administrateur de la JV Hical NSE, le 18 Mars 2020 en remplacement de Monsieur Guillaume LAURIN qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat,

La nomination de Monsieur Alain ROCHER comme administrateur de la JV NSE TLS, le 30

JANVIER 2020 en remplacement de Monsieur Guillaume LAURIN qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat, Maillane Le site de Maillane intervient plus particulièrement sur la réparation de produits aéronautique montés sur des plateformes vieillissantes d'hélicoptère ou avions et amenées à disparaître : technologie ancienne analogique. Le site Maillane est donc confronté de plus en plus à une baisse structurelle des flux des réparations qui est due : A la non mise à disposition des CMM (documents techniques de réparation fournis par les constructeurs d'équipements) ;

A la mise en place de licence sans répercussion possible des coûts ;

A des produits vieillissants ; Page 30 / 31 NSE SA COMPTES ANNUELS AU 31DECEMBRE 2019 A une verticalisation de certaines flottes décidée par l'Etat (centralisation des contrats de MCO Aéronautique auprès des grands industriels du secteur). Le site de Maillane n'est plus en capacité de poursuivre son exploitation d'ici la fin de l'exercice d'une manière équilibrée et pérenne, ainsi, par décision du Directoire, validée par le Conseil de Surveillance, le site sera fermé au 1er semestre 2020 et les activités seront transférées sur le site de Brive. COVID 19 Dans le contexte évolutif d'épidémie de coronavirus (covid-19), le Directoire, en concertation avec le Conseil de Surveillance, a mis en place un Plan de Continuité et Adaptation (PCA) et un tableau de bord avec des indicateurs de surveillance pour NSE et ses filiales. Il est également prévu une révision de notre budget 2020. Les décisions de confinement et de protection dues au COVID 19 ont eu un impact très significatif à compter du 15 mars 2020 avec : La fermeture d'usines de nos principaux grands clients donneurs d'ordres français.

La réduction significative d'activités.

La mise en place de télétravail et de congés pour gardes d'enfants ou de chômage partiel de nombreux salariés.

Gros problèmes de transports logistiques pour nos expéditions et réceptions.

Au Canada et en Inde, les gouvernements de ces pays ont décidé la fermeture d'activités complètes d'entreprises affectant nos filiales : NSE AUTOMATECH (sauf activités médicales et Défense), NSE TLS, NSE India, HICAL NSE.

Concernant nos autres filiales :

Pour le Brésil, l'activité reste maintenue, mais réduite,

Pour le Maroc, l'activité a été fermée ponctuellement pour confinement et reste réduite.

Le Directoire a pris toutes les mesures de préservation de la santé de nos salariés et d'optimisation de l'organisation de l'entreprise afin de relancer la reprise au plus tôt et dans les meilleures conditions, une fois le confinement arrêté. Nous avons bénéficié de certaines mesures d'accompagnement pour les reports de charges sociales et d'impositions, voire d'emprunts à des taux bonifiés et garantis.

La participation et l'intéressement auront leurs paiements décalés sur 2020.

Le Directoire a mis en place un tableau de bord avec des indicateurs de surveillance et a formalisé un plan de continuité et d'adaptation.

La solidité de NSE, de son organisation industrielle, la réactivité face aux problèmes et une trésorerie préservée, aideront à surmonter ces difficultés.

A noter que tous les sites français sont touchés en réduction d'activités, et d'une façon moindre, le site de Varennes qui, pour ses activités services de Défense, est préservé

NSE fait tout pour garder ses sites ouverts et payer ses fournisseurs dans les délais afin d'être prêt pour la reprise. Page 31 / 31 La Sté NSE Industries SA a publié ce contenu, le 17 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

