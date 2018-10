NSE : Communiqué Résultats S1 2018

Résultats semestriel 2018

Poursuite des actions de transformation du Groupe

Carnets de commandes bien orientés

Nizerolles, le 15 octobre 2018. NSE est cotée sur Euronext GrowthTMà Paris.

NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à l'aéronautique civile, la défense, le ferroviaire et l'industrie manufacturière,publie ses résultats semestriels 2018 (clos au 30 juin 2018).

Cesrésultats, dans un contexte d'activité globalement stable, sont impactés pardes coûts non-récurrents liés à la fermeture du site déficitaire de Cuers (près de Toulon), entièrement provisionnés dans les comptes au 30 juin2018. Cette rationalisation industrielle s'inscrit parfaitement dans le plande transformation du Groupe qui vise à terme une amélioration de sa profitabilité. Sans cet impact, les résultats semestriels du Groupe seraient bénéficiaires.

Résultats consolidés (Normes IFRS - comptes non audités)

Le Conseil de Surveillance de NSE, qui s'est réuni ce jour, a examiné les comptes consolidés du

Groupe du 1ersemestre 2018 arrêtés par le Directoire.

En milliers d'euros

1ersemestre 2018

1ersemestre 2017

Variationen K€

Chiffre d'affairesEBITDA*

32 334

32 226 108

1 659

2 320 -661

Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel Résultat financier Impôt sur le résultat Résultat net part du Groupe

74

776 -702

-1 008

776

-1 784

-311

-427116

350

-40390

-972

280

-1 252

*Résultat opérationnel, retraité des dotations aux amortissements

Structure financière maîtrisée

En milliers d'euros

30/06/18

31/12/17

Capitaux propres Dette financière nette Gearing (%)

19 313 11 504 59,6%

20 345 11 729 57,7%

Sur le semestre, l'activitéServicesest restée bien orientée avec une progression de 3,1%représentant plus de 46% du chiffre d'affaires du Groupe.Cette BUs'appuie notamment sur la

montée en puissance de contrats dans le secteur de la Défense. Cette croissance a permis de compenserle recul de l'activitéConceptionen cours de réorganisation. La BUIntégrationest restée stable, poursuivant des actions d'amélioration de la performance industrielle et de la supply

chain.

Le chiffre d'affaires réalisé parle Groupe à l'internationalmarque une progression soutenue deplus de 11% et représente désormais près de 40% du chiffre d'affaires consolidé, soit 12,8 M€au

30 juin 2018.

Un résultat opérationnel courant positif

NSE affiche un EBITDA consolidé positif de 1,66M€au 30 juin 2018 en repli de 0,7M€. Cette variation s'explique en grande partie par les perturbations opérationnelles liées au transfert des activités de Cuers aujourd'hui finalisé. Les filiales internationales contribuent à hauteur de 0,4M€ à l'EBITDA, soit un niveau similaire à celui de l'an dernier. La progression enregistrée au Maroc

compense le retrait constaté au Brésil, toujours pénalisé par le déport de commandes étatiques.

Le résultat opérationnel courant est positif de 100 k€au 30 juin 2018. Après prise en compted'uneprovision de 1,1M€couvrant les coûts liés à la fermeture du site de Cuers, le résultat opérationnel ressort en perte de 1,0M€.

Le résultat financier s'améliore pour atteindre-0,3 M€,il inclut un effet de change négatif (-57 K€contre -262K€ au 30juin 2017).

Après prise en compte d'une créanced'impôt de 350 K€ (contre une charge de 40 K€ au terme du1ersemestre 2017), le résultat net du Groupe ressort à -1 M€.

La structure du bilan demeure solide avec untaux d'endettement net(endettement net sur fonds propres) de 59,6% au 30 juin 2018 (contre 57,7 % au 30 juin 2017).

Perspectives

La stratégie de recentrage sur les activités les plus performantes est en cours de finalisation. De plus, le regroupement des centres de R&D sur un seul sitepermettra au Groupe NSE d'accroîtreleur efficience et de favoriser les synergies.

Le Groupe vise à renouer avec la croissance dès le second semestre 2018 avec des carnets de commandes bien orientés dans toutes les activités et vise un résultat net légèrement positif surl'ensemble de l'exercice.L'activitéServicescontinue de bénéficier du savoir-faire du Groupe dans la gestion des contrats de soutien technico-logistique avec les armées et les industriels.L'activité

Conceptiondevrait renouer avec la croissance grâce notamment à la livraison de plusieurs contratsgagnés dans le domaine de la vision nocturne et de la production d'écrans spécifiques.

Àl'international, l'activitéIntégrationva bénéficier de la poursuite du développement vertueux au

Maroc à la fois sur des marchés locaux et en sous-traitance à destination d'autres pays. Cette activité

bénéficiera également de l'amélioration dela visibilité au Canada avec la Conférence de Règlement

Amiable dans la procédure judiciaire intentée par le Groupe NSE pour défendre ses actifs. Le Groupe entend désormais accélérer sa croissance sur les marchés du médical et de l'aéronautique.

Au Canada, NSE va également créer avec la société canadienne Drakkar unejoint-ventureà

Montréalpour adresser les marchés de l'aéronautique et de la défenseavec ses activités de

Services.

Lajoint-ventureindienne HICAL NSE, détenue à hauteur de 49% et mise en équivalence, a signé pour une durée de 10 ans un contrat structurantde 5 M€. Par ailleurs, le Groupe NSE a décidé lacréation d'unenouvelle filiale en Inde détenue à 100% pour accompagner la dynamique du marché indien notamment dansdes activités de conception et de réparation d'équipementsdans le secteur del'aéronautique,

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipementsélectroniques de haute technologie. À vocation internationale, le Groupe intervient principalement dansles domaines de l'aéronautique civile, la défense, l'industrie, le ferroviaire et l'informatique.

La société fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Auvergne a structuré son organisation autour de trois business units :

- La "conception" de produits techniques innovants ;

-L'"intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée.

NSE dispose de 9 sites industriels en France et emploie 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2017, le Groupe afficheun chiffre d'affaires consolidé de64M€, dont37% réalisés à l'internationaldans 40 pays.

Plus d'informations surwww.nse-groupe.com

