NSE : Communiqué présentation Philippe BREL, nouveau membre du Directoire et Directeur Général de NSE

Présentation de Philippe Brel

nouveau membre du Directoire et Directeur Général

nommé par le Conseil de Surveillance de NSE

A compter du 1erseptembre 2019, le Conseil de Surveillance de NSE, présidé par François LACOSTE, a désigné Monsieur Philippe Brel comme membre du Directoire et avec la fonction de Directeur Général.

Celui-ci a succédé à Philippe de LAMBERTYE, Directeur Administratif et Financier, qui a quitté l'entreprise à sa demande.

Philippe BREL, ingénieur de formation, a fait l'essentiel de sa carrière dans l'aéronautique en France et aux Etats Unis.

Il a conduit sa carrière de Liebherr Aerospace à la présidence du groupe Valco en passant par les groupes Zodiac, Latécoère et ASB où il a occupé des fonctions de direction de Business Units. Professionnel du secteur aéronautique, avec une forte culture industrielle, il a acquis une solide expérience dans la gestion des opérations et le pilotage des programmes et des contrats internationaux.

Son expertise contribuera au développement de NSE en France et à l'international, et à mieux répondre aux attentes de nos clients des secteurs aéronautique, défense, ferroviaire et grande industrie.

________________

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les domaines de l'aéronautique civile, la défense, l'industrie, le ferroviaire et l'informatique.

La société fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes a structuré son organisation autour de trois business units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ; - Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 9 sites industriels en France et emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2018, le Groupe a réalisé 67 M€ de chiffre d'affaires, dont 38% à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Etablissement principal : ZI de la Tour d'Abrest - F - 03200 - ABREST - Tél. +33 (0)4.70.58.43.90 - Fax : +33 (0)4.70.58.43.94

Siège social : Grand Croix - Domaine de La Croix - F - 03250 - NIZEROLLES - Tél. : +33 (0)4.70.59.32.77 - Fax : +33 (0)4.70.59.53.97

S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 232 972,05 € - RCS Cusset 394 020 903 - www.nse-groupe.com