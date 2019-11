NSE : Données Personnelles

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE La Politique de Confidentialité ci-dessous décrit la manière dont NSE collecte, conserve et utilise vos données personnelles, conformément aux exigences du règlement européen sur la protection des données (RGPD). La notion de « Données à caractère personnel » désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Cette politique a pour objet de vous informer : sur les moyens que nous mettons en œuvre pour collecter vos données à caractère personnel, dans le respect le plus strict de vos droits,

sur les données susceptibles d'être recueillies sur notre Site,

sur l'usage qui peut être fait des données collectées et les droits que vous avez sur ces données. NSE s'engage à : veiller au respect des principes sur la protection des données personnelles,

informer les personnes au sujet de l'existence de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition,

procéder à l'accomplissement des formalités légales et/ou réglementaires. Nous vous indiquons que nous nous conformons, dans la collecte et la gestion de vos données à caractère personnel, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et dans sa version en vigueur, ainsi qu'au règlement général sur la protection des données, adopté le 27 avril 2016 par le Parlement européen, et aux lois et règlements en découlant. Gestion des données Quelles données collectons-nous et pour quelles finalités Lorsque vous visitez notre site Web, vous pouvez partager vos données à caractère personnel avec NSE qui opère en tant que Responsable du Traitement des données. Ces données sont utilisées par NSE pour les finalités suivantes : Gérer vos abonnements et vos désabonnements aux newsletters (collecte de votre adresse mail uniquement)

Gérer vos demandes de droit d'accès, de rectification, d'opposition de vos données

Traiter vos demandes et répondre à vos messages

Traiter vos candidatures, afin de les étudier et pouvoir vous contacter. En cas d'utilisation du formulaire en ligne, nous collectons votre cv, lettre de motivation et votre adresse mail)

Mesurer l'audience de notre site via des données non nominatives Nos finalités sont déterminées, légitimes et explicites. Elles sont compatibles avec nos missions. Les données collectées pour une finalité précise ne sont pas utilisées à d'autres fins. Combien de temps les données sont-elles conservées ? Les données ne sont conservées que pour des durées strictement nécessaires. La politique générale de conservation des données de NSE est la suivante : Données de contact de Newsletters : jusqu'à désinscription

Données de candidature : 6 mois

Données de navigation (non nominatives) : 2 ans après la date de dernière activité sur le site.

Exercez vos droits Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » ainsi qu'aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données, adopté le 27 avril 2016 par le Parlement européen, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, de portabilité et d'opposition au traitement des informations personnelles vous concernant. Vous avez également la possibilité de vous opposer au traitement à des fins de prospection, notamment commerciale. Droits d'accès, de correction, d'effacement : Vous pouvez exercer votre droit d'accèsaux données vous concernant et les faire rectifieren contactant : NSE A l'attention du DPO ZA la tour 03200 Abrest rgpd@nse-groupe.com Droit d'opposition : Vous pouvez exercer votre droit d'opposition des manières suivantes : Pour les newsletters : en cliquant sur le lien de désinscription mentionné dans les newsletters qui vous sont adressées

: en cliquant sur le lien de désinscription mentionné dans les newsletters qui vous sont adressées Pour les données de navigation : se référer au paragraphe des cookies disponible au paragraphe Gestion des cookies de cette charte. Pour l'ensemble de ces demandes, et à des fins de sécurité, nous vous remercions d'adresser un courrier postal ou un courrier électronique, signé de l'auteur de la demande et accompagné d'un justificatif d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) portant signature de la personne qui exerce son droit. Nous vous indiquerons les mesures prises dans les meilleurs délais et, au plus tard, un mois après la réception de la demande. Cette période peut être étendue à deux mois supplémentaires si nécessaire, du fait de la complexité et du nombre de demandes. Nous vous informerons de ce retard sous un mois à compter de la réception de votre demande, en vous indiquant les motifs du retard. Destinataire des données Les données à caractère personnel collectées, vous concernant, sont destinées à NSE. Afin de pouvoir réaliser les traitements ci-dessus énumérés, seules les personnes traitant les données ou les personnes destinataires dûment habilitées peuvent accéder, dans le cadre d'une politique de sécurité permettant notamment la gestion des accès aux seules informations nécessaires à l'activité. En effet, NSE définit les règles d'accès et de confidentialité applicables aux données personnelles traitées. Les droits d'accès sont accordés en adéquation avec la fonction de l'utilisateur et sont mis à jour en cas d'évolution ou de changement de fonction. Les données que nous sommes amenés à collecter vous concernant n'ont pas vocation à être transférées hors de l'Union Européenne. Toutefois, si tel devait être le cas, nous vous garantissons, en cas de transfert de vos données l'étranger et particulièrement hors de l'Union européenne, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour garantir un niveau de protection suffisant de vos données, telles que :

- S'orienter vers des pays dits « sûrs », c'est-à-dire offrant une protection importante de vos données ;

- Demander les autorisations nécessaires auprès de l'Autorité de contrôle avant toute collecte de données si celle- ci l'exige selon les pays ;

- Obtenir des garanties de sécurisation et de confidentialité de la part des sous-traitants, par exemple, en imposant des clauses contractuelles, en se réservant la possibilité de les contrôler régulièrement et en menant des audits.

La sécurité des données NSE a mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles raisonnables pour protéger vos données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée, l'accès non autorisé et d'autres formes illicites ou non autorisées de traitement, conformément à la législation applicable. La gestion des cookies Nous souhaitons implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. En revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est égale à 2 ans. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur de la manière suivante : Pour Mozilla Firefox : choisissez le menu "Outil " puis "Options" cliquez sur l'icône "Vie privée" repérez le menu "Cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 : choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options"). cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality") sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur. Pour Microsoft Internet Explorer 5 : choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options"). cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security") sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "Custom Level") repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient Pour Netscape 6.X et 7. X : choisissez le menu "Edition">"Préférences" Confidentialité et Sécurité Cookies Pour Netscape Communicator 4.X : choisissez le menu "Modifier">"Préférences" cliquez sur l'option "Avancé" rubrique "Cookies" Pour Opéra 6.0 et au-delà : choisissez le menu "Fichier">"Préférences" Vie Privée Notre déclaration sur les données personnelles et l'utilisation de cookies sera mise à jour annuellement. La version la plus récente sera disponible sur le site web NSE à tout moment.