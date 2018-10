NSE : Rapport d’activité semestriel 2018 0 0 15/10/2018 | 18:19 Envoyer par e-mail :

Rapport d'activité du premier semestre 2018 Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5.232.972,05 € Siège social : La Grand Croix-Domaine de La Croix-03250 Nizerolles 394 020 903 RCS CUSSET NSE est spécialisé dans laconception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniquesde haute technologie plus particulièrement destinés à l'aéronautique civile, la défense, le ferroviaire, etl'industrie manufacturière. Le chiffre d'affaires de NSE se répartit entre 3 activités (Business Units):  La Conception de produits techniques innovants ; L'Intégration d'équipements électroniquespour le compte de grands opérateurs ;  Les Services, avec une offre couvrant la maintenance et la réparation, l'interface client, la coordination de transports pour notamment une clientèle Aéronautique, de Défense, etd'Electronique Grand Public. Comptes consolidés semestriels résumés Le chiffre d'affaires consolidéde NSE enregistre une progression de 0.34% au 30 juin 2018par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. La marge d'Ebitda représente5,13%du chiffre d'affaires à comparer à 7,2%. La rentabilité a été impactée par des frais non récurrentsd'un montant de 1,1 M€liés au plan de restructuration et à la fermeture complète du site de conception de Cuers dont les activités rentables de conception ont été transférées sur le site de Soyons. Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires consolidéMilliers € au 30 juin 20186 mois 20176 mois Variation En % Chiffre d'affaires 32 334 32 226 0,34% dont Export 12 765 11 524 10,77% EBITDA 1 659 2 320 -28,49% Résultat Opérationnel -1 008 776 -229,90% Coût de l'endettement financier net -257 -258 -0,39% Autre résultat financier -54 -169 -68,05% Charge d'impôt 350 -40 -975% Quote-part de résultat des entreprises associées -6 -10 -40,00% Résultat net part du Groupe -972 280 -447,14% Note : EBITDA = Résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements nettes des reprises. Chiffre d'affaires Lechiffre d'affaires consolidé a atteint un montant de 32.334k€, soit une progression de0,34%par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Chiffre d'affairesMilliers € au 30 juin 20186 mois %CA 20176 mois %CA Variation 2018/2017 Conception 2 612 8,08% 2 936 9,10% -11,04% Intégration 14 732 45,56% 14 755 45,80% -0,16% Services 14 990 46,36% 14 535 45,10% 3,13% Consolidé 32 334 100% 32 226 100% 0,34% dont consolidé France 19 501 60,31% 20 702 64,20% -5,80% dont consolidé Export 12 833 39,69% 11 524 35,80% 11,36% dont filiales Export 4 594 14,21% 5 596 17,4% -17,91% Le Groupe enregistre une activité en légère progression dans la BU Services (+3,13%) grâce à la montée progressive du secteur défense avec une très bonne orientation sur le second semestre. L'activitédomestique a enregistré une baisse de 5,8%, alors que l'Export consolidé enregistre une hausse de 11,36% parrapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le Groupe exporte dans 40 pays. Résultat opérationnel et Ebitda L'Ebitda s'élève à 1.659k€ au 30 juin 2018 (5,13% du chiffre d'affaires) à comparer à un montant de 2.320k€ (7,2% du chiffred'affaires) au 30 juin 2017, la dotation desamortissements nette de reprises s'élevant à 1 585k€ au 30 juin 2018 (1.544k€ au 30 juin2017). Le résultat opérationnel consolidé est une perte de 1.008k€ au 30 juin 2018 à comparer à un montant de +776k€ au 30 juin de l'exercice précédent, en baisse de1.784k€ (-229,90%) sousl'effet principalement: De la restructuration et de la fermeture du site de Cuers qui a entrainé des coûts sociaux et de transferts non récurrents de 1,1M€;

Les charges de personnel sont maîtrisées ets'élèvent à 12 097k€ à comparer à 12 526k€ au 1ersemestre de l'exercice précédent (-429k€) ;

Les charges externes,s'élèventà 4 876k€ au 30 juin 2018 à comparer à 4 224k€ au 30juin 2017 (+652K€)lié à une forte augmentation de la sous-traitance notamment au Maroc. Résultat financier Le coût net de l'endettement financier est ramené à 257k€ au 30 juin 2018 (-1k€par rapport au 30 juin 2017). Le résultat financiers'amélioreau 30 juin 2018 à hauteur de -311K€à comparer à -427K€ au1ersemestre de l'exercice précédent, grâce à une orientation positive des écarts de change. Résultat Le résultat global au 30 juin 2018s'élève à -975k€ aprèsune charged'impôtnégative de 350 K€, à comparer à un résultatglobal de 300k€ au 30 juin 2017après une charge d'impôt de40k€. Le résultat net part du Groupe est une perte de 972k€ au 30 juin 2018 à comparer à 280k€au 30 juin 2017. Les flux de trésorerie La variation de la trésorerie nette consolidée s'élève à +193 k€ramenant la position de trésorerie du Groupe au 30 juin 2018 à -2 601k€à comparer à -2 794k€ au 31 décembre2017. Cetteposition reflète non seulement l'impact des résultats du site de Cuers mais également celui de l'avance de trésorerie nécessaire à la réalisation d'un marché exportqui a fortement impacté notre BFR (ce dernier point a été soldé courant juillet). Activités de la société-mère et des filialeset contribution à l'Ebitdaconsolidé Consolidé Milliers€ 30 juin 2018 (6 mois) 30 juin 2017 (6 mois) Variation S1 2018-S1 2017 Chiffre d'affaires EBITDA Chiffre d'affaires EBITDA Chiffre d'affaires EBITDA NSE 27 723 1 200 26 613 1 883 1 110 -683 NSE ANA 0 -5 0 -4 0 -1 NSE AUTOMATECH 4 479 253 4 541 442 -62 -189 NSE BRASIL 150 -110 1 055 -74 -905 -36 NSE HONGRIE 0 -2 0 -2 0 0 NSE BM 0 -3 0 -2 0 -1 NSE AERO MAROC 428 106 132 -66 296 172 NSE EQUIPEMENTS 17 17 17 17 0 0 NSE TELESERVICES 0 0 0 0 0 0 Ajustements -463 203 -132 126 -331 77 Consolidé 32 334 1 659 32 226 2 320 108 -661 Note 1 : La filiale Hical NSE ne figure pas dans ce tableau car détenue à 49%. Elle apparaît dans les comptes consolidés par mise en équivalence. Note 2 : Ebitda : résultat opérationnel augmenté des dotations aux amortissements nets de reprises. Au 30 juin 2018, par rapport au premier semestre de l'exercice précédent: NSE, la société-mère, enregistre une progression du chiffre d'affaires de4,17% avec un Ebitda en baisse de 0,6 M€NSE contribue à hauteur de 85,74% du chiffre d'affaires (82,6% au 30 juin 2017) et à hauteur de 72,3% de l'Ebitdaconsolidé (81,2% au 30 juin 2017) ;  NSE Automatech, détenue à 71,16% par NSE ANA, holding elle-même détenue à 100%,maintient un chiffre d'affaire quasi étal par rapport à 2017 et un EBITDA en recul de 189K€; NSE Brasilsubit l'effet d'un important recul de son chiffred'affaires(150 K€ par rapport à 1055 K€)tandis que son EBITDA est réduit dans une moindre proportion (-110 K€ parrapport à -74 K€ sur l'exerciceprécédent) de par une adaptation de sa structure ;

NSE Aero Maroc confirme ses perspectives de croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 224,2%. L'EBITDA esten forte augmentation de 260.6% et bien orienté sur le second semestre ;

NSE Teleservices, détenue à 60%, NSE BM, détenue à 100%, basées au Maroc, ainsi que NSE Hungaria, détenue à 100% et basée en Hongrie, sont en sommeil ;

HICAL NSE, détenue à 49% et basée en Inde, a débuté son activité en 2013. Le chiffred'affairesreste stable sur le premier semestre 2018 avec une perspective de développement à compter de 2019. NSE Equipements, filiale de location de bâtiments, garde un niveau régulier d'activité et derentabilité. Bilan consolidé Bilan consolidéMilliers € 30/06/20186 mois 31/12/201712 mois 30/06/20176 mois Capitaux propres 19 313 20 345 20 421 Dette financière (a) 13 439 13 247 13 584 Trésorerie active (b) 1 935 1 518 2 936 Dette financière nette (a-b) 11 504 11 729 10 648 Le bilan consolidé au 30 juin 2018montre un ratio d'endettement net de59,6% par rapport aux capitaux propres, à comparer à 57,7% au 31 décembre 2017 et à 52,1% au premiersemestre de l'exercice 2017. La dette financière nette reste maîtrisée mais le ratio est impacté par la perte semestrielle constatée sur les capitaux propres. Pour information, Le gearing de NSE SA, société-mère, s'élève à 36,98% au 30 juin 2018 à comparer à 36,81% au 31 décembre 2017 : Bilan de NSE Société-mère 30/06/2018 31/12/2017 Capitaux propres 21 315 22 537 Dettes financières 9 379 9 508 Disponible à l'actif 1 496 1 213 Dette financière nette 7 883 8 295 Gearing 36,98% 36,81% Rapport d'activité S1 2018 Risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes susceptibles d'influer défavorablement sur le patrimoine,la situation financière et les résultats du Groupe sont décrits en section 8 du rapport de gestioninclus dans le rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et mis en ligne selon la règlementation en vigueur notamment sur le site internet de NSE. Les facteurs de risques ainsi décrits n'ont pas évolué significativement au cours du premiersemestre 2018. Parties liées Les informations sur les parties liées mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes au 31 décembre 2017n'ont pas connu de changements susceptibles d'influersignificativement sur la situation financière ou les résultats consolidés de NSE durant les six premiers mois de l'exercice. Événements récents et perspectives Sur le premier semestre, En parallèle du transfert des activités de conception du site de Cuers vers celui de Soyons, nous avons développé de nouveaux équipementstels qu'unenouvelle gamme de feux ferroviaires, des écrans avioniques pour aéronefs militaires et des systèmes de transmission de données ; Nous pouvons aussi mettre en exergue : Le développement de notre suite logicielle de géolocalisation et de suivi de la navigabilité ; Le succès de notre solution de modification « NVIS » pour le vol de nuit sous jumelles de vision nocturne ;

La progression continue de l'activité service avec de fortes perspectives sur le secteur de la défense et à l'international et la mise en place d'une solution de suivi technique et logistique robuste déployable multi secteurs ;

La signature d'un contrat stratégique avec la société Arquus représentatif de notre solutionde support service ;

Le succès à l'export de notre activité de modification avionique pouraéronefs militaires ; Nos filiales à l'international ne sont pas en reste avec notamment, le quadruplement del'activité deNSE Aero Maroc et la finalisation, au Canada, de travaux des installations detraitement chimique et de peinture en vue d'obtenir la certification par Bombardier Aéronautique ; Aucun événement récent nouveau et significatif susceptible d'influer sur la situation financière du Groupe n'est survenu depuis la clôture du 1ersemestre, hormis le règlement du litige opposant NSE aux anciens dirigeants de sa filiale canadienne. Les modalités et conditions de ce règlement demeurent confidentielles. Pour NSE France, le second semestre devrait connaître une nette amélioration, l'impact de lafermeture de Cuers ayant été provisionné en totalité sur le premier semestre. La projection de CA sur le second semestre sera en amélioration par rapport au premier semestre, tiré par la progression d'activitéde la BU Services en lien avec le démarrage denouvelles activités (Arquus) et le niveau d'activité très significatif de nos marchés Défense. La Sté NSE Industries SA a publié ce contenu, le 15 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

