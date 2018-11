NTT Docomo : Tokyo perd plus de 1%, les télécoms pèsent

Données financières (JPY) CA 2019 4 832 Mrd EBIT 2019 1 017 Mrd Résultat net 2019 707 Mrd Trésorerie 2019 564 Mrd Rendement 2019 3,86% PER 2019 14,47 PER 2020 14,12 VE / CA 2019 2,11x VE / CA 2020 2,08x Capitalisation 10 759 Mrd Graphique NTT DOCOMO INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NTT DOCOMO INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 3 043 JPY Ecart / Objectif Moyen 7,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kazuhiro Yoshizawa President & Representative Director Hirotaka Sato Director & Managing Executive Officer Hiroyasu Asami Representative Director & Vice President Hiroshi Nakamura Director, Managing Director, GM-R&D Innovation Hiroshi Tsujigami Director & Managing Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NTT DOCOMO INC 5.35% 98 795 AT&T -21.09% 236 015 CHINA MOBILE LTD. -8.20% 203 839 SOFTBANK GROUP CORP -1.87% 94 394 KDDI CORP -0.85% 67 341 T-MOBILE US 7.94% 58 264