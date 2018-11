NVIDIA : La valeur du jour à Wall Street - NVIDIA bien orienté, Credit Suisse en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nvidia gagne 1,48% à 147,19 dollars, soutenu par une note favorable de Credit Suisse. Le bureau d’études a entamé le suivi du spécialiste des cartes graphiques, avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 225 dollars. Même si le bureau d’études a été déçu par les objectifs du quatrième trimestre, il juge que la chute d’environ 50% du titre ces 8 dernières semaines fournit un point d’entrée « extrêmement attrayant » sur la valeur.Il vise un bénéfice par action de 7,48 dollars en 2020 et de 9,30 dollars en 2021 contre respectivement 7,29 dollars et 8,78 dollars pour le marché. Le broker anticipe pourtant un baisse des revenus tirés des cartes graphiques (53% de l'activité) au cours des 4 prochains trimestres : -31%, -26%, -23% et -11%.Dans un scénario noir, Credit Suisse anticipe un bénéfice par action de 7 dollars, impliquant un support au niveau d'une valorisation de 140 dollars. Nvidia afficherait alors un PER de 20.Nvidia avait décroché en Bourse le 16 novembre en raison de ses perspectives décevantes. Le groupe avait mis en cause la faible demande pour ses produits utilisés pour du minage de cryptomonnaies, dont les cours ont chuté ces derniers mois.