08/01/2019 | 17:59

Les actions du fabricant américain de puces graphiques Nvidia sont actuellement en baisse de plus de 3%, allant à contre-courant du marché haussier, alors que Credit Suisse a réduit ses prévisions sur la société, indiquant que 'le stock excédent persiste'.



Credit Suisse adapte ses estimations pour 2020 et 2021, malgré le lancement prochain de la nouvelle puce RTX 2060, estimant que le stock de puces graphiques en excès est là pour rester.



Le courtier a déclaré que les stocks restaient élevés en raison du ralentissement de la demande (commerce avec la Chine, facteurs macro-économiques) et de la réticence des fabricants à réduire leurs prix.



Cependant, Credit Suisse voit toujours un rapport risque / rendement favorable pour cette action, affirmant que Nvidia restait un 'bénéficiaire clé' du développement de l'intelligence artificielle, maintenant ainsi sa notation de 'surperformance' et son objectif de cours de 225 dollars.



