NVIDIA : La valeur du jour à Wall Street - NVIDIA chute, pénalisé par une faible demande

Nvidia chute en Bourse de 17,38% à 167,39 euros, dans le sillage de résultats trimestriels décevants, pénalisés par la faible demande en GPU pour du minage de crypromonnaies et de timides prévisions pour la fin de l’année. Ainsi, le concepteur de puces a dévoilé un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars sur la période au troisième trimestre fiscal, ou 1,97 dollar par action, comparer avec un bénéfice net de 838 millions de dollars, ou 1,33 dollar par action, un an plus tôt.En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,84 dollar par action, là où le consensus visait 1,93 dollar. Pour sa part, le chiffre d'affaires est ressorti à 3,18 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 2,64 milliards de dollars un an plus tôt."Nos résultats à court terme reflètent l'excédent des stocks de canaux après le boom de la crypto-monnaie, qui sera corrigé", a commenté Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia.Une excédent de stocks due à une faible demande qui inquiète les investisseurs, d'autant plus que le groupe prévoit pour le quatrième trimestre, un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars. Un chiffre relativement inférieur au consensus IBES Refinitiv de 3,40 milliards.