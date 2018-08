Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nvidia perd 2,57% à 251,49 dollars et se retrouve parmi les plus fortes baisses de l'indice S&P. Le fabricant de cartes graphiques est sanctionné après avoir dévoilé une prévision de chiffre d'affaires décevante pour son troisième trimestre entamé début août. Sur cette période, Nvidia anticipe 3,25 milliards de dollars de revenus, plus ou moins 2%, soit entre 3,185 et 3,315 milliards de dollars. Le consensus est à 3,34 milliards. La société anticipe un manque à gagner au niveau de son activité liée à l'industrie des crypto-monnaies pour la suite de l'exercice.Sa contribution n'a été que de 18 millions de dollars au deuxième trimestre alors que Nvidia avait budgété 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le désaveu des clients de Nvidia pour les cartes graphiques permettant le "minage" des crypto-monnaies est sans doute lié à la chute récente du cours du bitcoin et autres devises numériques, pénalisés par les tensions sur les marchés.Pour le reste, Nvidia a vu son bénéfice net bondir de 89% au deuxième trimestre clos fin juillet pour atteindre 1,101 milliard de dollars, ou 1,76 dollar par action. En données ajustées, son bénéfice net s'affiche à 1,94 dollar par action. Le chiffre d'affaires du fabricant de cartes graphiques a, lui, bondi de 40% à 3,12 milliards. Le consensus FactSet était de 1,85 dollar par action et 3,1 milliards de dollars de ventes.