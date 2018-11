NVIDIA : déçoit au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nvidia a déçu à l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre fiscal 2019. Ainsi, le concepteur de puces a dévoilé un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars sur la période, ou 1,97 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 838 millions de dollars, ou 1,33 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,84 dollar par action, là où le consensus visait 1,93 dollar. Pour sa part, le chiffre d’affaires est ressorti à 3,18 milliards d’euros au troisième trimestre, contre 2,64 milliards de dollars un an plus tôt.Toutefois, le marché attendait 3,24 milliards de dollars.