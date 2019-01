Nvidia : lance une nouvelle carte graphique pour 'next-gen'

07/01/2019 | 17:23

Nvidia, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de processeurs et de cartes graphiques, a dévoilé une nouvelle carte graphique spécialement conçue pour les jeux de nouvelle génération 'next-gen'. Basé sur son architecture de Turing et au prix de 349 dollars, la puce 'RTX 2060' fournit des graphismes 'étonnants' améliorés par le traçage de rayons et les capacités d'intelligence artificielle, a annoncé la firme de la Silicon Valley.



Le RTX 2060 sera disponible à partir du 15 janvier, a déclaré Nvidia.



Cette annonce, qui a précédé le CES à Las Vegas, a boosté les actions aujourd'hui sur le Nasdaq. Le titre est actuellement en hausse de plus de 3%, les analystes y voyant un potentiel de hausse.



'2019 semble en effet être un défi pour Nvidia, mais le titre est en baisse de plus de 50% par rapport à son sommet d'octobre et nous voyons des facteurs de croissance toujours en place', a déclaré New Street Research.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.