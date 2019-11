Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Ô Sorbet d'Amour MLOSA FR0013072741 Ô SORBET D'AMOUR (MLOSA) Ajouter à ma liste Temps réel Euronext Paris - 22/08 16:30:19 6.9 EUR +49.35% 18:16 Ô SORBET D'AMOUR : OSA-COMPTES-ANNUELS-2018-1.pdf PU 17:51 Ô SORBET D'AMOUR : OSA-Rapport-de-gestion-exercice-2018.pdf PU 28/08 Ô SORBET D'AMOUR : Convocation Assemblée générale extraordinaire CO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Ô Sorbet d'Amour : OSA-COMPTES-ANNUELS-2018-1.pdf 0 05/11/2019 | 18:16 Envoyer par e-mail :

NOUVELLE AQUITAINE - OCCITANIE - PARIS- ÎLE- DE-FRANCE Dossier des comptes annuels P o u r l ' e x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 -o-o-o- O SORBET D'AMOUR 250 Avenue du Parc des Expositions 33260 LA TESTE-DE-BUCH -o-o-o- SIRET :33324347500014 APE : 1052Z Présenté par: Christelle DELAGE 27, avenue Léonard de Vinci - Zone EUROPARC 33608 Pessac Cedex - Tél : 05.57.26.12.26- Fax : 05.57.26.12.32 e-mail :cf-pessac@compagnie-fiduciaire.com COMPTE DE RESULTAT O SORBET D'AMOUR PAGE 1 Comptes Annuels au 31/12/2018 COMPTE DE RESULTAT Présenté en Euros RUBRIQUES France Export 31/12/2018 31/12/2017 (12 mois) (12 mois) Ventes de marchandises Production vendue biens 2 433 854 201 967 2 635 821 1 867 393 Production vendue services 326 669 56 492 383 161 436 820 Chiffres d'affaires Nets 2 760 522 258 460 3 018 982 2 304 213 Production stockée 318 373 Production immobilisée 21 500 48 500 Subventions d'exploitation reçues 550 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 77 244 39 957 Autres produits 60 141 65 558 TOTAL DES PRODUITS D 'EXPLOITATION 3 496 240 2 458 778 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 017 3 474 Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 897 353 777 820 Variation de stock matières premières et autres approvisionnements 110 543 -45 728 Autres achats et charges externes 1 110 275 1 011 259 Impôts, taxes et versements assimilés 37 582 30 764 Salaires et traitements 738 952 932 993 Charges sociales 228 885 309 546 Dotations aux amortissements sur immobilisations 81 080 78 900 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 43 674 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 5 709 2 921 TOTAL DES CHARGES D 'EXPLOITATION 3 260 073 3 101 949 R E S U L T A T E X P L O I T A T I O N 236 168 -643 171 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations 4 912 3 765 Produits des autres valeurs mobilières Autres intérêts et produits assimilés 15 3 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 4 927 3 768 Dotations financières aux amortissements et provisions 5 000 Intérêts et charges assimilées 27 976 31 072 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 32 976 31 072 R E S U L T A T F I N A N C I E R -28 049 -27 305 R E S U L T A T C O U R A N T A V A N T I M P O T 208 119 -670 476 C O M P A G N I E F I D U C I A I R E - Mission de Présentation - O SORBET D'AMOUR PAGE 2 Comptes Annuels au 31/12/2018 COMPTE DE RESULTAT (SUITE) Présenté en Euros RUBRIQUES 31/12/2018 31/12/2017 (12 mois) (12 mois) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 991 Produits exceptionnels sur opérations en capital 282 178 1 446 920 Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 282 178 1 447 911 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 521 111 037 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 269 708 550 541 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 180 11 791 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 288 408 673 369 R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L -6 230 774 542 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices 50 716 -533 TOTAL DES PRODUITS 3 783 346 3 910 456 TOTAL DES CHARGES 3 632 172 3 805 857 R E S U L T A T N E T 151 173 104 600 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier C O M P A G N I E F I D U C I A I R E - Mission de Présentation - BILAN O SORBET D'AMOUR PAGE 11 Comptes Annuels au 31/12/2018 BILAN ACTIF Présenté en Euros 31/12/2018 31/12/2017 (12 mois) (12 mois) Brut Amort.Déprect°. Net Net Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Recherche et développement 37 983 20 255 17 728 22 790 Concessions, brevets, droits similaires 111 756 33 639 78 118 71 814 Fonds commercial 81 286 81 286 231 286 Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Avances & acomptes sur immo. Incorpor. Terrains Constructions 52 074 52 074 Installations tech., matériel et outillage indus. 553 764 496 027 57 737 67 045 Autres immobilisations corporelles 247 483 155 808 91 675 145 923 Immobilisations en cours Avances & acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participat° évaluées selon mise en équival. Autres participations 14 908 5 000 9 908 9 908 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 23 045 23 045 12 545 ACTIF IMMOBILISE 1 122 298 762 802 359 496 561 310 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements 122 909 122 909 233 452 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis 318 373 318 373 Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes 15 289 15 289 15 695 CREANCES Clients et comptes rattachés 873 283 43 674 829 609 709 886 Fournisseurs débiteurs 11 344 11 344 1 010 Personnel 27 627 27 627 187 792 Organismes sociaux Etat, impôts sur les bénéfices 67 967 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 56 700 56 700 18 082 Autres 343 476 11 180 332 296 335 202 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 16 455 16 455 11 150 COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance 7 195 7 195 64 679 ACTIF CIRCULANT 1 792 650 54 854 1 737 796 1 644 915 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif TOTAL GENERAL 2 914 948 817 656 2 097 292 2 206 225 C O M P A G N I E F I D U C I A I R E - Mission de Presentation - O SORBET D'AMOUR PAGE 12 Comptes Annuels au 31/12/2018 BILAN PASSIF Présenté en Euros 31/12/2018 31/12/2017 (12 mois) (12 mois) Capital social ou individuel 250 005 250 005 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation Réserve légale 25 000 24 791 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées 612 612 Autres réserves 97 488 176 435 Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE 151 173 104 600 Subventions d'investissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES 524 279 556 443 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 107 700 163 528 Découverts, concours bancaires 140 046 102 363 Emprunts et dettes financières diverses 177 637 79 996 Associés 372 328 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 372 197 163 854 Personnel 109 256 299 433 Organismes sociaux 311 574 285 274 Etat, impôts sur les bénéfices 13 396 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 150 016 82 359 Etat, obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 15 579 11 672 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 107 17 522 Autres dettes 37 986 114 453 COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance 127 146 329 000 DETTES 1 573 012 1 649 782 Ecart de conversion passif TOTAL GENERAL 2 097 292 2 206 225 C O M P A G N I E F I D U C I A I R E - Mission de Presentation - La Sté O Sorbet d'Amour SA a publié ce contenu, le 05 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

