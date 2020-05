O2i : Activité au 1er trimestre 2020 en baisse de -19,8% à 11,1 M EUR

ACTIVITE AU 1ER TRIMESTRE 2020 EN BAISSE DE -19,8% A 11,1 M€

IMPACT EXCEPTIONNEL DES GREVES ET DU COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE FORMATION A -27,6%

CROISSANCE DES ACTIVITES D'INGENIERIE DE +2,4% ET D'ADIICT DE +34%

Données consolidées en M€ non auditées T1 2019 T1 2020 D Chiffre d'affaires 13,9 11,1 -19,8% Par activité Formation IT, Digital 10,5 7,6 -27,6% Ingénierie 3,1 3,2 +2,4% Adiict 0,2 0,3 -34,0%

IMPACT EXCEPTIONNEL DES GREVES ET DU COVID-19 AU T1 2020

Au cours du 1er trimestre 2020, l'activité Formation a été fortement impactée, à la fois par les grèves liées à la réforme des retraites, dont les effets n'ont pris fin qu'au mois de février, et par les conséquences de l'arrivée en France, début mars, de la crise sanitaire liée au COVID-19. Ces deux facteurs exceptionnels et totalement extérieurs à l'entreprise ont significativement impacté cette activité, qui enregistre un chiffre d'affaires sur les 3 premiers mois de 2020 de 7,6 M€, en baisse de -27,6% par rapport à la même période l'an dernier.

L'activité d'Ingénierie, qui a connu un bon début d'exercice, s'inscrit en croissance sur la même période de +2,4%. La suite logicielle collaborative Adiict profite de commandes enregistrées avant le début de la crise sanitaire, avec une hausse de ses ventes de +34%.

Sur le 1er trimestre 2020, le groupe O2i enregistre ainsi une baisse de son chiffre d'affaires de -19,8% à 11,1 M€.

PERSPECTIVES

En attendant les effets du début du déconfinement, et un prochain retour à la normale sur ses activités, notamment dans la formation, le groupe O2i a maintenu tous ses effectifs jusqu'à ce jour, et sauf exception, en télétravail, en arrêt maladie pour garde d'enfants, ou en chômage partiel ou total. L'impact de la crise sanitaire sur son chiffre d'affaires du 2ème trimestre reste encore difficile à évaluer en raison, notamment de l'évolution du déconfinement qui vient de débuter. L'activité de formation devrait rester de loin la plus impactée. Dans ces conditions, et afin de renforcer son potentiel d'accès à des ressources financières durant cette période exceptionnelle, le groupe M2i a obtenu un prêt bancaire garanti par l'Etat pour 2,5 M€ et un prêt auprès de BPI pour 2,5 M€.

A propos de O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

• L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

• L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

Contact : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com

Publication, le 14 mai 2020

