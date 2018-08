O2i : croissance de 12,6% au 2e trimestre

08/08/2018 | 08:52

Le groupe O2i affiche au titre du deuxième trimestre 2018, une croissance de 12,6% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2017, à 13,45 millions d'euros, croissance tirée par l'ensemble de ses trois activités.



L'activité de formation IT, digital et management progresse ainsi de 8,4%, l'activité ingénierie connait une accélération de ses ventes à +33,3% et la suite logicielle collaborative Adiict réalise une croissance de 11,3%.



Après un chiffre d'affaires de 26,01 millions sur l'ensemble du premier semestre avec une croissance organique de 9,9%, O2i anticipe la poursuite de la croissance de ses activités au cours des prochains trimestres.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.