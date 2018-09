O2i : Forte amélioration des résultats au 1er semestre 2018

FORTE AMELIORATION DES RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2018

> Résultat opérationnel courant en hausse de +29% à 0,6 M€

> Poursuite des bonnes perspectives de croissance

> Projet d'émission d'OC et d'attribution gratuite de BSA aux actionnaires

Données auditées en M€ S1 2017 S1 2018 Variation Chiffre d'Affaires consolidé 25,8 26,0 Résultat Opérationnel Courant 0,4 0,6 +29,0% Résultat Opérationnel -0,3 0,7 +1 M€ Résultat Financier -0,1 -0,1 ns Résultat avant impôt -0,4 0,6 +1 M€ Résultat Net -0,5 0,3 +0,8 M€

Une croissance pro forma soutenue de +9,8 %

Sur le 1er semestre 2018, le groupe O2i a enregistré un chiffre d'affaires de 26,0 M€. En données pro forma (corrigée de l'activité Print cédée sur le 2ème semestre 2017), les ventes du groupe O2i se sont accélérées avec une croissance organique de +9,8%.

Forte progression de la rentabilité opérationnelle

Cette croissance interne soutenue s'est accompagnée d'une forte amélioration de la rentabilité avec un Résultat Opérationnel Courant en hausse de +29%. Le Résultat Opérationnel progresse de plus de 1 M€ pour s'établir à 0,7M€ contre une perte de -0,3M€ un an plus tôt. Le résultat net s'inscrit dans la même tendance positive à 0,3M€ contre une perte de -0,5M€ au 1er semestre 2017.

Confirmation des bonnes perspectives du groupe

Au cours des prochains trimestres, O2i entend poursuivre sa croissance et l'amélioration de ses marges sur ses métiers à forte valeur ajoutée. Pour financer d'une part, sa croissance organique qui s'est nettement accélérée depuis plus 2 ans et d'autres ainsi que les projets de croissance externe actuellement à l'étude au niveau de sa filiale M2i, le groupe envisage de procéder prochainement à l'émission d'obligations convertibles pour un montant qui pourrait atteindre au maximum 3M€. Par ailleurs, pour associer tous ses actionnaires à la création de valeur du groupe et leur permettre participer à son financement, le groupe devrait procéder avant la fin de l'année à une nouvelle attribution gratuite de BSA.

A propos du groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2300 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

L'édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle adiict.

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 13 834 044

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com

Publication, le 28 septembre 2018

