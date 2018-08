O2i : Groupe O2i - Forte croissance organique au 2eme trimestre 2018

GROUPE O2i

Forte croissance organique au 2ème trimestre 2018 avec un chiffre d'affaires de 13,45 M€ en hausse de +12,6%

Chiffre d'affaires consolidé Q2 2017 Q2 2018 D S1 2017 S1 2018 D 11,95 13,45 +12,6% 23,67 26,01 +9,9% Par activité Adiict 0,21 0,24 +11,3% 0,50 0,51 +2,6% Ingénierie 1,98 2,64 +33,3% 4,60 5,39 +17,0% FormationIT, Digital 9,76 10,58 +8,4% 18,57 20,11 +8,3%

(*Données consolidées non auditées)

Forte croissance organique au 2ème trimestre 2018

Au cours du 2ème trimestre 2018, le groupe O2i a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires avec une hausse de ses ventes de +12,6% par rapport à la même période de 2017.

L'activité de formation IT, Digital et Management poursuit son rythme soutenu de développement avec une progression de ses facturations de +8,4%. L'activité Ingénierie a connu une accélération de ses ventes qui atteignent 2,64 M€, en croissance de +33,3%. Enfin, la suite logicielle collaborative Adiict réalise sur le 2ème trimestre une croissance de +11,3%.

Confirmation des bonnes perspectives de croissance

Sur l'ensemble du 1er semestre 2018, O2i a réalisé un chiffre d'affaires de 26,01M€ avec une croissance organique de +9,9%, portée par toutes les activités du groupe. Au cours des prochains trimestres, la société anticipe la poursuite de la croissance de ses activités.

Prochaine communication

Les résultats du 1er semestre 2018, au plus tard le 30 septembre 2018.

A propos de O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formations IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète avec plus de 2 300 parcours de formation proposés en e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle, COOC et présentiel;

L'ingénierie informatique, comprenant l'infogérance pour la production graphique, la distribution de matériel professionnel (enseigne O2i ingénierie) ;

L'édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle adiict ;

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 13 758 370

Contact Groupe O2i : Benjamin ARRAGON – b-arragon@groupeo2i.com

Publication, le 7 août 2018

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54682-groupe-o2i-forte-croissance-organique-au-2eme-trimestre-2018.pdf

