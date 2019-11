O2i : O2i - CROISSANCE DE +6,6% SUR 9 MOIS 2019

CROISSANCE DE +6,6% SUR 9 MOIS 2019

Chiffre d'affaires consolidé T3 2018 T3 2019 Variation 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation 11,09 11,21 +1,1% 37,07 39,51 +6,6% Par activité Formation IT, Digital 8,66 9,24 +6,7% 28,73 31,37 +9,2% Ingénierie 2,12 1,71 -19,1% 7,50 7,40 -1,4% Adiict 0,31 0,26 -17,3% 0,84 0,74 -11,3%

(*Données consolidées en M€ non auditées)

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +6,6% SUR 9 MOIS 2019

Au cours du 3ème trimestre de son exercice 2019, le groupe O2i a enregistré un chiffre d'affaires de 11,21 M€, en croissance de +1,1% par rapport à la même période 2018.

La formation dans les domaines de l'IT, Digital et Management a connu, sur le trimestre, une croissance soutenue de +6,7% à 9,24 M€. Cette progression est d'autant plus remarquable que la base de comparaison avec les années précédentes est très élevée, le groupe ayant connu, aux 3ème trimestres 2018 et 2017, une croissance organique respectivement de +15,1% et +17,0%.

L'activité d'Ingénierie, après un bon 1er semestre 2019, enregistre sur le 3ème trimestre plusieurs décalages de commandes qui expliquent un recul de 19% de ses ventes sur la période par rapport à 2018. Cette tendance devrait ainsi s'inverser au 4ème trimestre 2019 et retrouver une évolution conforme à son potentiel de développement. Enfin, la suite logicielle collaborative Adiict, qui représente moins de 2% de l'activité du groupe, voit ses facturations reculer par rapport au trimestre précédent de 0,05 M€.

Au final, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, le groupe O2i enregistre ainsi un chiffre d'affaires dynamique à 39,5 M€ en progression organique de +6,6%.

PERSPECTIVES

La très bonne tendance d'activité enregistrée depuis le début de l'année permet au groupe O2i de confirmer son objectif de croissance de ses ventes sur l'ensemble de son exercice 2019.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires annuel 2019 au plus tard le 15 février 2020.

A propos du Groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grands Comptes et PME ;

L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 13.974.445 actions

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com

Publication, le 15 novembre 2019

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-61026-groupe-o2i-croissance-de-plus-6virg6-pour-cent-sur-9-mois-2019.pdf Information financière trimestrielle :- Information financière du troisième trimestre

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews