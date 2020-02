Chiffre d'affaires 2019 : 37,5 M

Le Groupe OBER, spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires annuel de 37,5 M€, en retrait de 4 % hors effet de change par rapport à un exercice 2018 qui avait été particulièrement dynamique à l'international.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre et par activité



(en millions d'euros) 2019 2018 Évolution Évolution Taux change constant 1er trimestre 9,51 10,60 - 10,3 % - 8,5 % 2ème trimestre 10,35 10,55 - 2,0 % - 0,3 % 3ème trimestre 8,84 9,13 - 3,1 % - 1,5 % 4ème trimestre 8,80 9,63 - 8,7 % - 7,0 % Total annuel 37,49 39,91 - 6,1 % - 4,4 % dont Ober Surfaces 25,55 26,81 - 4,7 % - 4,7 % Stramiflex 11,95 13,10 - 8,8 % - 3,7 %

Ober Surfaces : contraste des ventes à l'international et reprise en France



Ober Surfaces (68 % du chiffre d'affaires consolidé 2019) réalise un chiffre d'affaires de 25,5 M€, en baisse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution est le fruit de deux tendances contradictoires : i) en sens négatif, le retrait des ventes à l'international (44 % du chiffre d'affaires 2019, contre 50% en 2018) en raison d'effets de base défavorables qui masquent le développement encourageant de nouveaux marchés export, et ii) en sens positif, la reprise des ventes en France dans un marché de la construction plus favorablement orienté, en particulier au second semestre.

Stramiflex : conjoncture ralentie et impact de l'effet de change



En Tunisie, Stramiflex (32 % du chiffre d'affaires consolidé 2019) enregistre un chiffre d'affaires de 11,9 M€, en diminution de 3,7 % à taux de change constant par rapport à l'exercice 2018. Les ventes sont marquées par le ralentissement de la demande locale conséquence des incertitudes liées à la situation politique. Elles sont également pénalisées par un effet de change de - 0,7 M€ en raison de la dévalorisation du dinar tunisien par rapport à l'euro, qui porte le retrait du chiffre d'affaires annuel à 8,8 % par rapport à 2018.

Évolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique



Au 31 décembre

à taux de change courant 2019 2018 Évolution M€ % CA M€ % CA France 14,28 38,1% 13,89 34,8% +3% Maghreb 11,50 30,7% 12,99 32,5% -11% Europe (hors France) 5,67 15,1% 6,33 15,9% -10% Amérique du Nord 2,40 6,4% 3,39 8,5% -29% Moyen-Orient 1,87 5,0% 1,14 2,9% +64% Autres régions 1,78 4,8% 2,17 5,4% -18% Total 37,49 100% 39,91 100% -6%

Les performances du Groupe OBER par zone géographique sont contrastées en 2019. Sur ses deux principaux marchés, les ventes en France confirment leur redressement, tandis qu'au Maghreb, l'activité est affectée par une conjoncture économique incertaine et par un effet de change important. En Amérique du Nord et sur certains marchés européens, les ventes sont en retrait compte tenu d'un exercice 2018 particulièrement élevé qui comprenait d'importantes livraisons pour des projets d'envergure. A contrario, le Groupe enregistre des progrès notables au Moyen-Orient et sur différents marchés en Asie et en Europe.

Perspectives



Le Groupe OBER poursuit sa stratégie de création de valeur autour d'un portefeuille de marques incontournables et complémentaires sur le marché de l'agencement d'intérieur.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2019, le mardi 7 avril 2020 avant bourse

