OBER : affiche de solides résultats annuels

Le groupe Ober a publié, au titre de son exercice 2018, un résultat net part du groupe de 0,67 million d’euros, contre 0,95 million un an plus tôt. Le résultat d’exploitation ressort à 2,02 millions, contre 2,08 millions en 2018. Par ailleurs, l’Ebitda s’élève à 3,28 millions. Il était auparavant de 3,6 millions. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 39,81 millions d’euros, contre 38,46 millions au précédent exercice. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration proposera à l’occasion de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 un dividende de 0,50 euro par action.L'ensemble Ober Surfaces a poursuivi son solide développement à l'international (50 % des ventes 2018 ; +44 % par rapport à 2017) permettant de compenser la dégradation du marché français, en particulier au second semestre de l'exercice, avec des effets prix-mix globalement positifs.Sur le périmètre historique, malgré des charges accrues d'investissements marketings et commerciaux pour accompagner les lancements des nouvelles collections, les résultats de l'ensemble se redressent, avec notamment une marge d'exploitation qui progresse à 3,8 % du chiffre d'affaires, contre 3,1 % en 2017.Concernant ses perspectives, le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, poursuit sa stratégie de développement autour d'un portefeuille de marques incontournables et complémentaires afin de renforcer durablement sa création de valeur sur le marché de l'agencement d'intérieur.