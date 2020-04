OBER : hausse de l'Ebitda mais pas de dividende 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ober a publié un Ebitda 2019 en progression de 10% à 3,59 millions d'euros. Le taux de marge du spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur est de 9,6%, en hausse de 140 points de base par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net (part du groupe) est en forte augmentation de 78% à 1,2 million. L'entreprise précise que le conseil d'administration proposera de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019 à l'assemblée générale du 25 juin. Elle ajoute anticiper une baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre 2020.Ober ajoute que le conseil d'administration se réserve la possibilité de convoquer au second semestre 2020 une assemblée générale extraordinaire qui pourrait décider du versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020.Le chiffre d'affaires de la société est en revanche en recul organique de 4% à 37,5 millions d'euros. Le résultat d'exploitation de la société est en hausse de 22% à 2,5 millions d'euros, soit un taux de marge opérationnelle de 6,6% contre 5,1% un an plus tôt.Les capitaux propres du groupe au 31 décembre 2019 s'établissent à 16,9 millions, en augmentation de 1,3 millions par rapport au 31 décembre 2018. La trésorerie s'établit à 2,1 millions, contre 2,7 millions fin 2018. L'endettement financier de la société baisse est de 13,9 millions au 31 décembre 2019, en baisse de 1,2 million. Le ratio d'endettement financier net sur fonds propres poursuit sa réduction à 69 % au 31 décembre 2019, contre 79 % fin 2018.Le groupe précise que, dans un contexte d'épidémie de Covid-19 et afin de réduire l'impact de cette situation, la société a adapté rapidement ses organisations avec la mise en œuvre de plans de continuité dans ses filiales, qui recourent à tous les dispositifs d'accompagnement aux entreprises mis en place par les autorités publiques.Ces actions permettent à ce jour de garder environ un quart des effectifs opérationnels, essentiellement en télétravail et de façon très limitée en présentiel. Les activités de production, en France et en Tunisie, sont arrêtées depuis la mi-mars et un redémarrage progressif a été initié hier. Les fonctions clés de l'entreprise restent actives pour assurer la continuité des projets et l'interface avec les clients et les fournisseurs.La société ajoute qu'il est impossible à ce stade d'estimer l'impact de la crise actuelle sur les ventes du groupe en 2020. A court terme, Ober anticipe une baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre 2020 en raison du report de plusieurs chantiers. Les plans de continuité en place et la gestion rigoureuse de la trésorerie lui permettront de traverser la crise en préservant la santé de ses collaborateurs, la solidité de sa structure financière et le potentiel de ses activités économiques.