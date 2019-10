OBER : hausse des marges au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ober a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net consolidé en hausse de 39 % à 0,6 million d'euros. Le résultat d’exploitation du spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l’agencement intérieur progresse de 4 % à 1,2 million, soit un taux de marge de 6 % contre 5,3 % un an plus tôt. L'Ebitda a reculé de 5 % à 1,7 million, soit 8,7 % du chiffre d'affaires en amélioration de 0,3 point par rapport au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires a reculé de 8 % à 19,65 millions.En termes de perspectives, la société "poursuit sa stratégie de développement autour d'un portefeuille de marques incontournables et complémentaires afin de renforcer durablement sa création de valeur sur le marché de l'agencement d'intérieur".