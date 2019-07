Ober : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par OBER avec Louis Capital Markets

COMMUNIQUE DE PRESSE

Bar-le-Duc le 12 juillet 2019 (17h45)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

CONTRACTÉ PAR OBER SA AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société OBER SA (FR0010330613 - ALOBR FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2019 :

3.954 titres

27.529,71 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 1.883 titres 20.185,50 EUR 168 transactions VENTE 2.158 titres 23.931,70 EUR 165 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4.229 titres

25.267,91 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4,643 titres

20,413.41 Euros en espèce

A propos du Groupe Ober

Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur. A travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et Staron, le Groupe OBER propose un vaste choix de surfaces bois, béton, papier, métal et résine, destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Les produits du Groupe OBER bénéficient d'une image incontournable à l'échelle internationale grâce à leur haute qualité de fabrication et leur grande diversité esthétique.

Le Groupe OBER bénéficie du label d'État EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Le Groupe OBER a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 39,9 M€ ; il emploie près de 500 personnes en France et en Tunisie. ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR

