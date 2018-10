Ober : hausse de 31% du résultat net part du groupe

09/10/2018 | 07:42

Ober affiche au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 31% à 0,3 million d'euros et un résultat d'exploitation en croissance de 30% à 1,1 million, soit un taux de marge de 5,3% contre 4,5% un an plus tôt.



Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a réalisé une marge d'EBITDA améliorée de 1,3 point à 8,4% pour un chiffre d'affaires en progression de 10% à 21,38 millions d'euros.



Ober poursuit sa stratégie de développement autour de son portefeuille de marques afin de renforcer durablement sa création de valeur. Pour l'ensemble de 2018, il anticipe une croissance de son chiffre d'affaires.



