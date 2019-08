Obseva creuse sa perte au deuxième trimestre mais décroche un crédit

Zurich (awp) - Le laboratoire pharmaceutique et médical genevois Obseva a presque doublé sa perte nette au 2e trimestre par rapport à douze mois plus tôt. Les liquidités ont fondu de leur côté de 129 millions de dollars à fin décembre à 98,5 millions à fin juin, a annoncé mercredi le spécialiste de la fertilité féminine.

La perte nette s'est établie à 34,8 millions de dollars (près de 34 millions de francs suisses), contre 18,2 millions au 2e trimestre 2018. Les dépenses de recherche et développement (R&D) se sont montées à 28,4 millions et celles d'administration à 6,2 millions, quasiment le double dans les deux cas que douze mois plus tôt.

Au premier trimestre, la perte nette s'était établie à 25,7 millions de dollars, sous l'effet notamment d'une combustion accélérée de liquidités à des fins de recherche. La société avait annoncé notamment le lancement de deux nouvelles études de phase III d'ici la fin de l'année contre l'endométriose.

Dans son communiqué de mercredi, Obseva rappelle les "progrès significatifs" réalisés aux Etats-Unis après avoir clarifié avec l'Agence sanitaire américaine certains points de l'étude de phase II récemment finalisée autour du nolasiban, destiné à améliorer l'issue des procédures de fécondation in vitro (IVF) et de reproduction assistée (ART). Le laboratoire genevois anticipe le lancement d'un volet de recherches cliniques de phase III sur cette substance aux Etats-Unis fin 2019 ou début 2020.

Pour le 4e trimestre, des données importantes de phase 3 concernant l'étude Primrose 2 (linzagolix) sont attendues.

Dans un communiqué séparé, la biotech de Plan-les-Ouates annonce par ailleurs avoir obtenu une facilité de crédit de 75 millions de dollars de la part d'Oxford Finance. Les fonds serviront à accélérer la dernière étape de développement incluant l'étude de phase III sur le nolasiban.

op/ck