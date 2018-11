Obseva creuse ses pertes au 3e trimestre

Zurich (awp) - Obseva a bouclé le troisième trimestre sur une perte nette de 18,6 millions de dollars, contre -17 millions un an plus tôt. Les dépenses en recherche et développement ont enflé de 2 millions pour atteindre 15,9 millions, alors que les coûts administratifs sont restés quasiment stables à un peu plus de 3,0 millions, a précisé le laboratoire plan-les-ouatiens jeudi dans un communiqué.

Au 30 septembre, Obseva disposait de 156,4 millions de dollars en espèces et équivalents, contre 166,8 millions à la fin du deuxième trimestre.

La société biopharmaceutique cotée au Nasdaq a également fait le point sur les jalons cliniques et réglementaires pour l'année en cours et la suivante.

buc/al