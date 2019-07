Obseva nomme une nouvelle responsable médicale

Genève (awp) - Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva, spécialisé dans la santé et la fertilité féminines, a nommé Elizabeth Garner au poste de directrice médicale et membre de la direction générale à partir du 15 juillet.

Mme Garner, diplômée de la Harvard Medical School et Harvard School of Public Health, sera basée aux Etats-Unis, a indiqué Obseva lundi dans un communiqué. Elle bénéficie de 12 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et la santé de la femme.

L'actuelle directrice médicale Elke Bestel deviendra vice-présidente du groupe genevois.

